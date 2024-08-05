布林肯警告G7　伊朗、黎巴嫩真主黨24hrs內報復攻擊以色列

▲ 布林肯在會議中警告G7各國，對以色列的報復攻擊即將開始。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

黎巴嫩真主黨及哈瑪斯領袖接連遇襲，中東緊張一觸即發。美國國務卿布林肯據報已經警告七大工業國集團（G7），伊朗和真主黨可能在未來24小時內報復攻擊以色列。

美媒Axios獨家披露，3名知情人士透露，布林肯親自召集這次電話會議，與親密盟友G7同級官員協商，試圖在最後一刻對伊朗及黎巴嫩真主黨施加外交壓力，希望盡可能降低報復攻擊的強度，強調壓低攻擊影響是防止全面戰爭爆發的最佳機會。

知情人士還提到，布林肯在會議中強調，美國認為伊朗及真主黨都會出手報復。伊朗曾於4月13日對以色列派出350架攻擊型無人機及導彈攻擊，當時以色列、美國及盟友合力攔截大部分武器，但這次的不同之處是布林肯坦言，目前尚不清楚伊朗會採取何種形式的報復。

布林肯稱，美國不清楚攻擊發生的確切時間點，但強調最快可能在未來24至48小時內開始，也就是當地5日。他向G7國家說明，美國正努力打破使局勢不斷升級的循環，盡可能限制伊朗與真主黨的攻擊力道，以及限制以色列的反擊，呼籲G7外交部長對伊朗、真主黨及以色列施加外交壓力，以維持最大限度克制。