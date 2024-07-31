盼偏鄉醫療零時差！　中部7醫療院所團隊提供區域聯防通報

▲竹山秀傳醫院院長莊碧焜發揮耳鼻喉科專長，親子施行內視鏡檢查和食道鏡手術，為患者婦人夾除魚刺。（圖／竹山秀傳醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

竹山鎮詹姓婦人「阿美」日前吃晚餐時，不小心讓魚刺卡進喉嚨，急忙到附近診所求助，但因病灶位置較深，診所立即透過區域聯防通報，將阿美迅速轉診至竹山秀傳醫院；院方也同時緊急召回專長耳鼻喉科的院長莊碧焜診察，隨後施行內視鏡檢查，並採以食道鏡手術夾除魚刺，讓阿美在短時間便解除危險及不適，順利返家休息。

彰化縣二林鎮胡姓孕婦，則在假日期間開始出現宮縮併隨陣痛，家人緊急將她就近送往二林基督教醫院求診，經醫師診察子宮頸已開5公分、陣痛頻率越來越規律，於1小時後順利生產，母子均安。

中央健康保險署（以下簡稱健保署）中區業務組指出，今年啟動區域聯防機制，並挹注經費強化在地緊急醫療處理能力，為當地民眾有急、重症或是假日、夜間的就醫需求時能在地就診，解決病患因醫療資源不足而需轉送外縣市的就醫難題；以胡姓孕婦為例，由於二林基督教醫院團隊醫師有完整區域聯合排班，提供該地區24小時接生服務，可大幅降低產婦因臨盆或其他緊急狀況須轉院就醫的風險。

健保署也鼓勵各醫療院所組成照護團隊，聯合照顧偏鄉民眾健康，期望藉由當地醫院、診所及後線支援醫院間資源整合，達到無縫接軌在地醫療服務，提升照護品質；中區業務組組長丁增輝表示，今年度共計有竹山秀傳醫院、埔里基督教醫院、二林基督教醫院、南投基督教醫院、佑民醫院、衛福部南投醫院及東勢區農會附設農民醫院領銜之7個照護團隊，涵蓋偏鄉區域包括竹山次醫療區、大埔里地區、南彰化、草屯次醫療區、台中市東勢及石岡等偏遠鄉鎮。

丁增輝指出，上述團隊醫療服務包括醫師聯合排班、提供不同專科門急診，「病人不動、醫師動」，將後線支援醫師送進偏鄉，假日及夜間24小時不中斷；透過健保署與醫療院所攜手努力，持續完備偏鄉民眾在地醫療需求，提升在地就醫可近性，也縮短城鄉醫療差距。