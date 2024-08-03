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台南勞工局暑期偶戲宣導活動列車第2彈　台南文化中心熱情大放送

▲台南市勞工局求職防騙、薪資揭示及就業隱私偶戲宣導演出，第2彈來到位於台南市東區台南文化中心假日廣場，邀請台南市具知名偶戲蘇俊穎木偶劇團辦理演出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局求職防騙、薪資揭示及就業隱私偶戲宣導演出，第2彈來到位於台南市東區台南文化中心假日廣場，邀請台南市具知名偶戲蘇俊穎木偶劇團辦理演出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

暑假也是青年學子尋求面試找工作及打工的旺季，尋職面試時，常常不小心落入了詐騙的陷阱，市長黃偉哲一直以來關心青年學子的面試是否會遭騙及提供非就業所需資料，特別結合各藝文場地於暑假期間，透過勞工局所辦理的偶劇宣導演出，讓民眾尋職不受騙、隱私謹慎提供，就業安心。

▲台南市勞工局求職防騙、薪資揭示及就業隱私偶戲宣導演出，第2彈來到位於台南市東區台南文化中心假日廣場，邀請台南市具知名偶戲蘇俊穎木偶劇團辦理演出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次求職防騙、薪資揭示及就業隱私偶戲宣導演出，第2彈來到位於台南市東區台南文化中心假日廣場，邀請台南市具知名偶戲蘇俊穎木偶劇團辦理演出，蘇團長所帶領的偶戲團，長期於國內外受邀演出，經驗豐富，也是勞工局辦理合作宣導偶戲演出團隊，內容生動活潑，聲光效果十足，並透過偶戲結合時事，精準傳達各項法令宣導，相當詼諧有趣，讓觀看民眾透過演出，育教於樂，也達到求職不受騙，小心隱私不輕易提供，薪資範圍未達4萬者需公開揭示。

3日現場除偶戲演出外，現場辦理有獎徵答，購物禮券紅包大方送，勞工局也屆臨現場與參與民眾進行互動，就可拿各項文青實用好禮。

▲台南市勞工局求職防騙、薪資揭示及就業隱私偶戲宣導演出，第2彈來到位於台南市東區台南文化中心假日廣場，邀請台南市具知名偶戲蘇俊穎木偶劇團辦理演出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局局長王鑫基表示，暑假到了，也是畢業學子找工作求職或的高峰期，不良的僱主或詐騙集團往往看準青年學子初入社會，有利可圖，同時利用暑假打工旺季，各類活動盛行，常可見各社群體徵才如徵短期工作人員、演唱會活動工讀生、新飯店體驗試睡，要求提供個人資料及繳交保證金、個人銀行帳戶騙取個資；另一種型態則是以高薪工作轉職，誠徵高級工程師名義，鎖定高收入族群，假借理專名義進而說明轉投資虛擬貨幣，也有模特兒外拍，繳交訓練費、在網路興起「在家工作、免費打廣告、打工兼職、網路行銷」等社團，內容充斥詐騙陷阱，像是近期貼文應徵家庭代工「網拍小幫手」，工作內容偽稱幫網路賣場賣商品可抽成，但實際根本未出貨，受害者反遭人舉報假網拍詐騙，且自身銀行帳戶還被列為警示帳戶，假雇主則消失無蹤等，這些案例都是活生生求職遭騙的案例。

王鑫基局長在此慎重的再一次提醒大家打工切記3必問5必看7不做，3必問為：確認職涯方向、釐清工作內容條件、仔細檢視職缺內容。5必看：是否合法經營、待遇是否合理、是否暗藏求職陷阱、面試是否過於草率、是否有確切公司所在地。7不做：不繳款、不購買、不辦卡、不飲用、不隨便簽署文件、證件不離身、不從事非法工作。海外打工是否尋求合法代辦機構、不要提供非就業所需隱私、勿信來路不明的徵才廣告，小心臉書、社群軟體、APP求才廣告。職缺薪資少於四萬元需公開揭示。

▲台南市勞工局求職防騙、薪資揭示及就業隱私偶戲宣導演出，第2彈來到位於台南市東區台南文化中心假日廣場，邀請台南市具知名偶戲蘇俊穎木偶劇團辦理演出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局為迎接暑假的來臨，特別於暑假期間辦理「求職防騙鬧熱一夏、隱私顧牢就業安心」活動邀請在地著名劇團辦理宣導演出3場，3日演出後，最後一場於8月24日(六)16:00-18:00在遠東百貨台南成功店廣場演出，本場次同時也有多個公益攤位並辦理法令宣導有獎徵答闖關活動，贈送精美宣導好禮，有趣又好玩，歡迎闔家前來參與，共同來歡樂一夏，求職就業好安心。

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