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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總統府國策顧問、資政爭議不斷　賴士葆轟：淪為酬庸、報恩的工具

▲▼ 0716 國民黨召開,停止政治抹黑,兒少保護修法不漏接,記者會-賴士葆。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨立委賴士葆。（資料照／記者黃克翔攝）

實習記者歐承翰／台北報導

總統府日前公布新聘資政和國策顧問，引起社會不少議論。國民黨立委賴士葆今（5）日怒轟，這份名單淪為酬庸、攏絡和報恩的工具，讓這些道德有瑕疵的人提出的國政建言豈非國家災難？若總統賴清德不在乎社會觀感，所有呼籲都是狗吠火車。

賴士葆今天於臉書指出，總統府發布的資政和國策顧問名單裡有多位人選遭輿論點名不適任，其中包括曾放棄中華民國國籍的莊和子、賴清德98歲的廟公舅舅童永、非法賣藥遭到緩起訴的地下電台負責人康銀壽、涉及賄選被刑入獄的前立委陳朝龍、爆發Me Too事件請辭資政的顏志發再度回鍋資政。

賴士葆痛批，這份資政、國策顧問名單無庸置疑已經淪為酬庸、攏絡、報恩的工具，總統府還要冠冕堂皇的說廣納百川百工百業，從國內縣市到海外意見領袖都入列，這些葷素不拘的名單確實是涵蓋各方人士；然而，很多並非百工百業的菁英或社會賢達，不足以擔當國家大政的諮詢甚至提供睿智的建言。他也質疑，讓這些道德操守有瑕疵的人提出國政建言豈非國家災難？

賴士葆說，資政和國策顧問是無給職，其象徵意義是位份崇隆的榮譽職；這份名單的啟示錄就是人生有汙點瑕疵無妨，只要與賴清德或是綠營有淵源，都可以被漂白推升置頂成為資政或國策顧問。

賴士葆直言，面對外界的質疑和批評，總統府顯示權力的傲慢，吃定民意不能將賴清德如何，當然總統有絕對的權力根據好惡提名，外界無權置喙。當總統打定主意不在乎社會觀感，所有的針貶、呼籲都是狗吠火車。

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