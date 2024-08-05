　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／賴清德凌晨親自致電王齊麟、李洋　完整通話內容看這裡

▲▼ 王齊麟與李洋奧運奪金 。（圖／路透社）

▲王齊麟與李洋奧運奪金 。（圖／路透社） 

記者陶本和／台北報導

台灣「黃金男雙」李洋、王齊麟4日以2比1擊退世界第1中國組合梁偉鏗、王昶摘金，成為奧運史上首對完成連霸的男雙組合。在國際記者會結束後，約台灣時間凌晨1點多，總統賴清德也親自致電給王齊麟、李洋道賀，《ETtoday新聞雲》一次還原通話內容。

在麟洋配確定摘金後，賴清德先是致電給正在台北車站看直播的王齊麟父親；而據了解，在巴黎的國際記者會結束後，約莫台灣時間凌晨1點多，賴清德更親自致電給王齊麟。

在電話中，賴清德先恭喜王齊麟與李洋精彩表現為國爭光，稱讚他們是台灣的驕傲，他也分享自己今天晚上，就跟台灣民眾一樣全程緊盯比賽為他們加油，他深深以兩位為榮。

王齊麟聽後向賴清德表示，能有好成績自己也很開心，賴清德笑著提到，王齊麟的爸爸去爬七星山，果然有帶來好運氣；王齊麟則跟總統補充，王爸爸這次不只爬七星山還有喝金牌啤酒。

接著，王齊麟跟總統說，李洋也在身邊，便也將手機轉給李洋。 賴清德跟李洋說，「你好冷靜，你們不只技巧純熟，重點是默契搭配得天衣無縫」；李洋則回，「對，我們兩個就一動一靜」。

賴清德跟李洋提到，在不久前舉辦的總統府音樂會的小故事，當晚李洋的父親就坐在賴清德的身旁一起欣賞音樂，總統抬頭發現月亮突破烏雲，因此告訴李洋父親，這代表突破與希望，「冠軍沒問題了」。他說，他的打氣如今成真了！

李洋聽聞後說，很謝謝總統關心，更謝謝國人的集氣跟加油。 隨後，賴清德也向總教練劉佳城表示感謝，尤其陳宏麟與劉佳城一路陪伴辛苦練習，如今成為金牌教練，連兩年金牌連十二勝破奧運紀錄，非常不容易。

據指出，當電話轉到陳宏麟手中，陳宏麟告訴賴清德說，這不只是選手肯吃苦努力，也謝謝國訓中心防護員等所有國家團隊全力支持當後盾才有今天。 

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
台股不妙！日股開盤狂殺2千點　東証指數觸發熔斷
李洋謝謝王齊麟：大寶貝我下課了！　現在最期待刮鬍子
幕後／賴清德凌晨親自致電王齊麟、李洋　完整通話內容看這裡
麟洋配奪金　第一時間視訊北車上百位球迷
快訊／王齊麟奪金後首發文：勝利是屬於你們的
麟洋配決戰隱藏優勢　中國隊連出2招拐氣「吃黃牌」萬人嗨謝裁判
父親飛往巴黎見證奪金　李洋BWF「年終賽」可能成最終謝幕賽
敗給林郁婷遭淘汰　保加利亞女拳手雙手比「X」抗議
麟洋配圓滿二連霸　李洋宣告台北羽球公開賽最後一舞

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幕後／賴清德凌晨親自致電王齊麟、李洋　完整通話內容看這裡

麟洋配金牌2連霸！　賴清德開玩笑：全國應放假一天

快訊／賴清德親自致電王齊麟爸爸道賀　感謝「麟洋配」為國爭光

麟洋配摘金！北市動物園「與羚羊拍照」可拿好禮　2人同行1人免門票

麟洋配奪金！蔣萬安大放送　運動中心健身房免費一週、兒樂免門票

勞動基金遭疑「投資俄羅斯77億」成呆帳　勞動部回應了

擔任零日攻擊總顧問挨轟　沈伯洋：查證能力有點問題

「大家都為林郁婷的中傷感到憤慨」　賴清德：她用實力粉碎謠言

柯文哲御駕親征高雄？　他拿韓國瑜對比：等於自斷2028總統路

開放民眾免費觀賞電影！　民眾黨舉辦5個月「全台北市巡迴影展」

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了　「TANAKA穿執事服」合體邊荷律.李丹妃

李洋遭酸專贏2千萬獎金　金門親友：奧運非想去就去

女問「我跟Cindy你喜歡誰」　男友皺眉認真想：她是誰？

溯溪女高中生「被迫下水」溺斃　閨蜜淚訴：在水裡7分鐘多絕望

記者問余天「女婿詐騙案」　他當場甩巴掌..余祥銓：會紅！

65歲胡瓜挑戰16蹲

為「麟洋配」金牌戰加油　上千人擠爆金門體育館

5比0大勝強勢挺進4強戰　陳念琴：我要的不只銅牌

「7秒畫線切磚」精準填空　國外達人流利鋪路好療癒

泫雅降臨大巨蛋..泳裝好辣♥　露屁蛋跳《Bubble Pop!》《RED》

幕後／賴清德凌晨親自致電王齊麟、李洋　完整通話內容看這裡

麟洋配金牌2連霸！　賴清德開玩笑：全國應放假一天

快訊／賴清德親自致電王齊麟爸爸道賀　感謝「麟洋配」為國爭光

麟洋配摘金！北市動物園「與羚羊拍照」可拿好禮　2人同行1人免門票

麟洋配奪金！蔣萬安大放送　運動中心健身房免費一週、兒樂免門票

勞動基金遭疑「投資俄羅斯77億」成呆帳　勞動部回應了

擔任零日攻擊總顧問挨轟　沈伯洋：查證能力有點問題

「大家都為林郁婷的中傷感到憤慨」　賴清德：她用實力粉碎謠言

柯文哲御駕親征高雄？　他拿韓國瑜對比：等於自斷2028總統路

開放民眾免費觀賞電影！　民眾黨舉辦5個月「全台北市巡迴影展」

土耳其射擊大叔「11年前參賽畫面」曝　更裸裝奪金

英國13年來最嚴重暴動！群眾縱火破窗　總理警告：讓極右翼後悔

台股不妙！日股開盤狂殺2千點　東証指數觸發熔斷

「日安大樓」800車泡水　住戶怒：早提醒要裝閘門

Uber Eats砸308億併熊貓　專家點出3隱憂

日本男大生「持空氣槍」狂轟JR月台　被逮稱：想看人被射中會怎樣

桃園月眉濕地生態豐富　白鼻心家族現蹤跡

嘉義市棒球場中職一軍例行賽首戰　台鋼雄鷹對戰統一獅

你發現了嗎「爆紅影集」一定有人罹癌？改寫「韓劇主角的命運」一起翻轉結局

《歌舞青春》柴克艾弗隆出意外！「被拖出泳池」急送醫 經紀人證實

俄國貓咪突然學會邪惡笑容　秒露出「渣男壞笑」電到網友

政治熱門新聞

麟洋配奪金！蔣萬安宣布大放送

快訊／賴清德親自致電王齊麟爸爸道賀　感謝「麟洋配」為國爭光

麟洋配金牌2連霸！　賴清德開玩笑：全國應放假一天

勞動基金77億呆帳？勞動部回應了

北市動物園「與羚羊拍照」可拿好禮

若「麟洋配」今晚奪金　蔣萬安曝獎金加碼

擔任零日攻擊總顧問挨轟　沈伯洋：查證能力有點問題

柯文哲御駕親征高雄？　他拿韓國瑜對比：等於自斷2028總統路

轟陳亭妃重覆勘災割稻尾　郭國文：有意圖謀大位不宜任性行事

「大家都為林郁婷的中傷感到憤慨」　賴清德：她用實力粉碎謠言

「麟洋配」遭酸民攻擊只想拿獎金　周玉蔻挺：給他們2億都不嫌多

民眾黨舉辦「全台北市巡迴影展」

報名遊戲卻額滿？蔡壁如：7／17就說可參加

共軍《戰海疆》統戰片恫嚇台灣　王定宇：好戰者必亡

更多熱門

相關新聞

麟洋配奪金　第一時間視訊北車上百位球迷

麟洋配奪金　第一時間視訊北車上百位球迷

我國羽球黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟奧運衛冕奪金，頒獎典禮結束後，第一時間就透過視訊和在台北車站觀戰的球迷互動，透露當時打進奧運設定的目標，兩人不約而同地說，「小組賽能出現就已經偷笑了」。

羽球金牌戰中國盯梢　台球迷創意「挺麟洋」

羽球金牌戰中國盯梢　台球迷創意「挺麟洋」

麟洋配金牌頒獎人撞臉《食神》好姨

麟洋配金牌頒獎人撞臉《食神》好姨

麟洋配奪金！　一票喊「沒看直播是對的」原因曝

麟洋配奪金！　一票喊「沒看直播是對的」原因曝

父親見證奪金　李洋年終賽可能謝幕

父親見證奪金　李洋年終賽可能謝幕

關鍵字：

賴清德李洋王齊麟2024巴黎奧運

讀者迴響

熱門新聞

李洋「大膽決定」造就台灣史上最強男雙

麟洋領獎！全場大唱國旗歌感動全台

奪金關鍵！李洋嗆「是不是累了」　王齊麟繃緊神經

麟洋配奪金！蔣萬安宣布大放送

鬼門開！3顏色衣服不要穿　6大禁忌一次看懂

麟洋配7連勝奪金　李洋揭親吻球場主因

麟洋配奪金！女友曝金牌自拍照　王齊麟1圖回應結婚

狂賀麟洋配奪金！超商咖啡買2送2優惠齊發

麟洋配奪金牌！迷客夏指定飲品買1送1明天搶喝

麟洋配決戰　中國隊出2招拐氣「吃黃牌」

王昶3局都在笑　萬人讚：帥又輸得起

奧運羽球男雙大合照　李洋逗笑大馬選手

麟洋配擊敗中國組合！巴黎奧運摘金

明起低壓帶挾雨彈連下7天　「降雨熱區」曝

「麟洋配」奪金「聖筊」慶祝再現

更多

最夯影音

更多

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了　「TANAKA穿執事服」合體邊荷律.李丹妃

李洋遭酸專贏2千萬獎金　金門親友：奧運非想去就去

女問「我跟Cindy你喜歡誰」　男友皺眉認真想：她是誰？

溯溪女高中生「被迫下水」溺斃　閨蜜淚訴：在水裡7分鐘多絕望

記者問余天「女婿詐騙案」　他當場甩巴掌..余祥銓：會紅！

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面