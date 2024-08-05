幕後／賴清德凌晨親自致電王齊麟、李洋　完整通話內容看這裡

▲王齊麟與李洋奧運奪金 。（圖／路透社）

記者陶本和／台北報導

台灣「黃金男雙」李洋、王齊麟4日以2比1擊退世界第1中國組合梁偉鏗、王昶摘金，成為奧運史上首對完成連霸的男雙組合。在國際記者會結束後，約台灣時間凌晨1點多，總統賴清德也親自致電給王齊麟、李洋道賀，《ETtoday新聞雲》一次還原通話內容。

在麟洋配確定摘金後，賴清德先是致電給正在台北車站看直播的王齊麟父親；而據了解，在巴黎的國際記者會結束後，約莫台灣時間凌晨1點多，賴清德更親自致電給王齊麟。

在電話中，賴清德先恭喜王齊麟與李洋精彩表現為國爭光，稱讚他們是台灣的驕傲，他也分享自己今天晚上，就跟台灣民眾一樣全程緊盯比賽為他們加油，他深深以兩位為榮。

王齊麟聽後向賴清德表示，能有好成績自己也很開心，賴清德笑著提到，王齊麟的爸爸去爬七星山，果然有帶來好運氣；王齊麟則跟總統補充，王爸爸這次不只爬七星山還有喝金牌啤酒。

接著，王齊麟跟總統說，李洋也在身邊，便也將手機轉給李洋。 賴清德跟李洋說，「你好冷靜，你們不只技巧純熟，重點是默契搭配得天衣無縫」；李洋則回，「對，我們兩個就一動一靜」。

賴清德跟李洋提到，在不久前舉辦的總統府音樂會的小故事，當晚李洋的父親就坐在賴清德的身旁一起欣賞音樂，總統抬頭發現月亮突破烏雲，因此告訴李洋父親，這代表突破與希望，「冠軍沒問題了」。他說，他的打氣如今成真了！

李洋聽聞後說，很謝謝總統關心，更謝謝國人的集氣跟加油。 隨後，賴清德也向總教練劉佳城表示感謝，尤其陳宏麟與劉佳城一路陪伴辛苦練習，如今成為金牌教練，連兩年金牌連十二勝破奧運紀錄，非常不容易。

據指出，當電話轉到陳宏麟手中，陳宏麟告訴賴清德說，這不只是選手肯吃苦努力，也謝謝國訓中心防護員等所有國家團隊全力支持當後盾才有今天。