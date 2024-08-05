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社會 社會焦點 保障人權

苗栗聯結車拒盤查　一路狂飆闖燈逆向！警開7罰單恐噴6萬4

記者楊永盛 ／苗栗報導

苗栗縣警察局苑裡分駐所巡邏警車，日前在苑裡鎮縣道苗140線攔查一輛行駛禁行的聯結車，駕駛假意配合停車，卻乘機猛踩油門逃逸，沿路闖紅燈、逆向行駛，險象環生。警方考量大眾安全，尾隨約4公里後不再追逐，事後依蒐證影像一口氣開出7張罰單，駕駛面臨64200元高額罰單，駕照和牌照也要吊扣6個月。

▲曳引車被盤查後加速逃逸，闖紅燈和逆向等危險駕駛全被警車錄影。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲聯結車被盤查後加速逃逸，闖紅燈和逆向等危險駕駛全被警車錄影。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

通霄警分局今天表示，7月31日13時52分許，苑裡分駐所員警在苗栗縣苑裡鎮縣道140號1.7公里處，發現一輛聯結車行駛禁行路段，當場將車攔停盤檢，駕駛一開始停車假意配合，當警員告知違規事由、要求交付證件時，竟大踩油門加速逃逸。由於該車覆蓋黑網，警方高度懷疑載運有害廢棄物，將繼續循線追查不法行為。

▲曳引車被盤查後加速逃逸，闖紅燈和逆向等危險駕駛全被警車錄影。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲曳引車被盤查後加速逃逸，闖紅燈和逆向等危險駕駛全被警車錄影。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方說，警車趕緊尾隨在後鳴笛示警，沿途行經東西十六路、田心二十四路及台一線等路段，途中多次有蛇行、闖紅燈及逆向等危險駕駛行為，追逐約8分鐘、4公里後，警方認為蒐證完備後，考量大眾安全性等因素，最後在台中市幼獅工業區停止尾隨。

警方表示，目前針對該車車主開出行駛禁行路段、拒檢逃逸、闖紅燈、逆向及危險駕駛等7項違規行為，依道路交通管理處罰條例逕行舉發，7張罰單合計最高罰鍰達6萬4200元，駕照、牌照均吊扣6個月及接受道路交通安全講習。

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