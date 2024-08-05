桃園男「以毒易物」　用毒品換中古車代步被逮

▲林男用毒品向藥腳換來一輛中古車代步。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市刑警大隊偵三隊偵辦毒品案，根據藥腳情資，查出桃園1名林姓男子疑為藥頭，經跟蒐發現，林男因無車可用，竟以「毒品易物」方式，用第二級毒品安非他命，向藥腳換來一輛中古車代步，警方近日持搜索票、拘票，前往林男住處逮人，警詢後依毒品罪嫌移送台中地檢署，檢方複訊後命5萬元交保。

據查，台中市刑大4月間逮獲第三層藥頭，偵訊時藥頭指認桃園1名林姓男子（47歲）是第四層的藥頭，並曾於台中地區進行販毒。警方掌握林男身份後，展開跟監，發現林男平時多於北部活動，以打零工維生。

警方進一步發現，林男因急於用車，見藥腳有1輛約10萬元的中古車，竟以第二級毒品安非他命進行交易，購入該車，將車開回家代步。

警方掌握林男動態，近日持搜索票、拘票將林男查緝到案，雖未在林男住處、車上查獲毒品，但他對於用毒品換車的犯行坦承不諱，全案依毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦，檢察官複訊後命5萬元交保。

▲林男坦承用毒品向藥腳購車。（圖／記者白珈陽翻攝）



台中市刑大呼籲民眾遠離毒品，吸食不僅有害身心健康，又會造成家破人亡，勿因一時好奇而接觸毒品，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，全力維護市民安全的生活環境。警方對於毒品犯罪絕對採取「零容忍」態度，遠離毒害幸福永在，珍惜生命拒絕毒品誘惑。

