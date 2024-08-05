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社會 社會焦點 保障人權

應召站闆娘「越南李若彤」現身！出庭認罪遇媒體嬌嗔：聽不懂

記者黃哲民／台北報導

北市萬華角頭陳明傑被控經營應召站，媒介台籍與外籍女子賣淫，他的女友、號稱神似港星李若彤的逃逸外勞梅氏玉，幫找越南女同鄉下海撈金，2人均被起訴涉犯妨害風化等罪嫌，台北地院今（5日）開庭，陳、梅與同案另5名共犯均認罪，梅女開完庭乍見媒體採訪，嬌嗔「我聽不懂」。

▲▼越南逃逸移工梅氏玉加入角頭陳明傑的應召站成為女友，被稱為「越南李若彤」，有原圖與馬賽克版。（圖／記者黃哲民攝）

▲越南逃逸移工梅氏玉加入角頭陳明傑的應召站成為女友，被稱為「越南李若彤」。（圖／記者黃哲民攝）

陳明傑7人今都沒委任律師，均認罪想趕快輕判結案，但梅氏玉透過台籍越語翻譯，對於起訴認定她的犯罪時間有意見，法官仔細訊問，陳男表示認罪不必計較細節，法官與檢察官解釋審理須確認每個犯罪事實，雖不影響被告認罪後的刑度，判決仍得交代清楚。

梅氏玉承認合法來台工作後逃逸，認識陳明傑之前就從事淫業，跟陳男交往後，有介紹越南姐妹加入陳的應召站賺皮肉錢。陳男表示本案被查獲的應召女，有些不是他的人。

▲▼租用鑽石大樓套房經營應召站的北市萬華角頭陳明傑 。（圖／記者黃哲民攝）

▲租用鑽石大樓套房涉經營應召站的北市萬華角頭陳明傑 。（圖／記者黃哲民攝）

庭訊約1小時結束，陳明傑不回應記者發問，板著臉離開。梅氏玉乍見媒體採訪，手足無措用國語說「我聽不懂」，接著只能一路堆笑，用嗯、啊等語回應。

台北地檢署去年（2023年）10月11日凌晨，指揮警方、憲兵與移民署大舉搜索萬華區鑽石大樓，查出經營應召站的陳明傑在各樓層租用共約50間套房當淫窟，現場查獲5名嫖客與31名賣淫女子，其中4人是台籍、另27人是多半是逾期居留的越籍女子，還有印尼籍，都依《社會秩序維護法》裁罰。

陳明傑與共犯陳俊達到案被聲押禁見獲准，現年23歲的梅氏玉外型嬌小清秀，到案時被認為神似主演《神鵰俠侶》小龍女的港星李若彤，號稱「越南李若彤」，她在2018年來台擔任幫傭，逃離原僱主輾轉加入陳明傑的應召站，不但成為紅牌，更被陳男點名交往晉身老闆娘，涉幫陳男物色越南女同鄉下海，訊後也被移送專勤隊收容。

43歲的陳明傑綽號阿足，曾是萬華本地的華西街幫成員，自稱角頭大哥乾兒子，在萬華地區靠經營應召暫闖出名號。陳男本案交保停止羈押後，今年（2024年）3月不滿王姓前女友和3名男子有說有笑，涉在萬華街頭糾眾持刀追砍對方，另被依傷害、聚眾鬥毆等罪嫌送辦。

檢方比對本案查扣的相關帳冊，認定陳明傑從2021年11月8日起，租用鑽石大樓套房經營應召站，每次性交易價格從1500元到2000元不等，應召站從中抽成數百元，每月營收數十萬元到近100萬元。

此外，同案共犯綽號「小象」的陳俊達擔任皮條客，綽號「小黑人」的張家瑋管理員工，「白帥帥」白芸瑄擔任會計收取性交易抽成，並幫應召女買生活用品、送醫看病，「小年」冉啓年、許蕙如分別擔任送餐、把風等工作。

檢方今年（2024年）1月起訴陳明傑7人涉犯法定刑最重5年徒刑的容留或媒介性交易營利罪嫌，建請沒收在梅氏玉住處查扣的38萬餘元現金不法所得，27名賣淫越女被移送移民署專勤隊收容，多人被裁罰後已遣送出境。

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