盧秀燕選黨主席將扛「3大戰場」　凌濤：選總統時出事誰負責？

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

盧秀燕選黨主席將扛「3大戰場」　凌濤示警：選總統出事誰負責？

▲▼國民黨召開「 羅致政最新高畫質爆料」國際記者會，由2024競選發言人凌濤公布新一波羅致政桃色影片照片。（圖／記者湯興漢攝）

▲凌濤直言，地方人士勸進盧秀燕選黨主席，但選總統時若有差池，這些人要不要負責？（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2024總統大選後，國民黨權力生態轉變，下屆總統大選呼聲最高的台中市長盧秀燕始終未清楚表態，是否會投入黨主席選舉．國民黨智庫副執行長凌濤今（5日）表示，外界點名盧參選主席，該思考的是盧秀燕若要2025年擔任主席，那同時得兼顧市政、黨政、國會，國民黨的招牌要一路扛，將來挑戰更大目標，也就是選總統時若有差池，「這些勸她出來選黨主席的要不要負責？」

「目前盧秀燕也還沒決定，這些放話也都不是她個人意見，一下子有人點盧秀燕，一下子有人點侯友宜」，凌濤強調，都是地方人士在放話挑戰，不代表盧本身意見。

至於國民黨秘書長黃健庭日前受訪表示，「朱立倫未必會跟盧爭這個。」引發議論。凌濤指出，應該從未跟朱立倫討論過黨主席選舉，因為話題敏感，且距離黨主席選舉還有一年，言之過早，可能連關鍵字都沒談過，黃應只是個人意見表達對黨內戰隊配比的想法，所謂盧選朱不爭的前提應不存在。

談到朱立倫擔任主席的心境，凌濤說，擔任主席以來，地方選舉大贏，並且讓國民黨重返國會最大黨，目前為黨募款也達到5億多，若真的有人願意來承擔主席的重責大任，「那就來啊！」他認為大家在過程中都有努力，不認同一直放話挑戰，並直言這都是有「地方人士」在持續放話挑戰。

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