嗆陳智菡秀下限　凌濤：母姊會稱柯文哲藍白合「被騙」只為毀約

▲國民黨智庫副執行長凌濤槓上陳智菡。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨上週六舉辦5周年黨慶，在活動中的「火烤柯文哲」橋段，立院黨團主任陳智菡大酸黨主席柯文哲，為什麼針對2024總統大選藍白合在討論6點協議時，沒把是要讓3％還6％搞清楚。國民黨智庫副執行長凌濤今（5日）點名批評「陳智菡秀下限」，柯在六點協議現場非常清楚統計誤差的定義，所謂的「被騙」，不過是白營母姊會想要毀約的託辭。

在民眾黨慶當天，黃國昌先諷刺，「我就好奇，一個號稱智商157的人，怎麼會被國民黨騙去簽六點協議？」 陳智菡也提到，「柯文哲很聰明，知道牛頓力學、量子力學，但我搞不懂，對數字這麼專精，為什麼談六點協議時，讓3%、6%搞不清楚？」讓當時在場的柯文哲面露苦笑。

凌濤對此批評，認為陳智菡在民眾黨慶上「火烤柯文哲」，多次提及「藍白合」，無法翻頁，令人費解。他認為，陳智菡可能忘了，蔡壁如早就講得非常清楚，柯文哲在六點協議現場非常清楚統計誤差的定義，所謂的被騙，不過是白營母姊會想要毀約的託辭。

凌濤進一步指出，從總統選舉得票來看，陳智菡在柯文哲面前提讓幾趴，簡直是往柯文哲傷口上灑鹽，「誤導老闆決策在前，公開揭短在後，幕僚豈有這樣當的？」

最後，凌濤表示，國民黨與民眾黨在立法院合作迭有戰果，形成對執政黨有效制衡，陳智菡不該活在去年要不要「藍白合」的糾結，而應該想想，在野黨如果在去年就有穩定的聯盟，如今執政黨諸般利用司法遂行黨意，甚至掃除異己的惡劣行徑是否就不會發生？