警「躲貓貓式」抓超速遭記申誡　烏日分局：88張罰單全撤

▲網友發現1名員警蹲坐人行道電桿旁，持測速照相機拍攝違規車輛。（圖／截取自網路社群Thread）



記者白珈陽／台中報導

網友在網路社群以「躲貓貓大師」為題上傳一段影片，1名員警蹲坐在人行道電桿旁，持測速照相機拍攝慢車道違規車輛，引起網友質疑員警藏身地點太過隱密，以及旁邊沒有警車等問題。據查，該路段台中市龍井區台灣大道六段，轄區烏日警分局表示，經調查，該名曾姓員警確有隱身於電桿後方執法的不當行為，將予以申誡處分；另因執行過程不符規定，當日由曾員舉發的88張罰單，分局已主動撤單。

1名網友22日在網路社群表示，「躲貓貓大師，今天不知道幾個人被拍追焦了，台灣大道機車道限速40公里，這裡還是下坡，不用催油門就會加速了。」從網友上傳的影片內容顯示，1名員警蹲坐在人行道電桿旁測速拍照，位置隱密，用路人不易發現。

影像引起其他網友熱議，紛紛表示「他的警車也不在旁邊，有時候還可以用警車來預判，這真的就是來蹲的」、「我們都是ATM」、「苦了這一帶的學生，40怎麼騎倒是請波麗士騎看看」。

轄區台中市烏日警分局表示，經查7月22日該名曾姓員警執行下午2時至4時超速測照勤務，該處測照地點為慢車道旁之人行道，警車不宜違規停放於該處人行道，亦不宜停放在慢車道妨礙交通。惟執勤員警確有隱身於電線桿後方執法不當行為，本分局對於曾員未依規定執勤予以申誡處分；另當日執行時段，因執行過程未符合規定，本分局已主動撤單共計88單。

烏日警分局說，對於所屬單位執行測照勤務將加強現地督導，並於聯合勤教、各項專案及各所勤教等集會時機持續要求及精進員警執行技巧。此外，本分局呼籲民眾應依照道路速限行駛，注意交通安全，避免超速衍生交通事故。