邀「麟洋配」談羽球館規劃　蔣萬安與王齊麟視訊：可盡情「海巡」了

記者袁茵／台北報導

台灣羽球黃金組合「麟洋配」李洋、王齊麟4日擊敗中國組合奪下金牌，可拿到體育署給予的2000萬元國光獎金，台北市長蔣萬安5日宣布，身為台北市民的王齊麟可獲得573萬元台北市獎金；蔣萬安下午也跟王齊麟視訊祝賀、傳達獎金加碼的好消息，並笑說比賽結束了，王齊麟可以盡情在threads上「海巡」了。

蔣萬安4日晚間發布一系列慶祝男子羽球雙打麟洋配蟬聯冠軍的活動後，今早再發布了奧運金牌連霸專項獎金，使王齊麟除了可獲得既有的273萬元獎金外，再多了300萬元獎金。

而蔣萬安5日下午也跟王齊麟視訊祝賀，恭喜王齊麟寫下中華隊史、奧運男子雙打史上的紀錄，也分享昨天觀看比賽感動和驕傲的心情，尤其是會場內播放國旗歌，現場觀眾大聲合唱的時刻，讓兩人都特別感動，並笑稱中國隊選手梁偉鏗與台灣YouTuber「蔡哥」長很像。

隨後，蔣萬安也親自向王齊麟傳達，北市府加碼300萬專項獎金的好消息，並邀請王齊麟回台後一聚、更許願「麟洋配」一起討論台北國際級羽球館的規劃。此外，蔣萬安更是開玩笑稱，比賽結束，王齊麟可以盡情在threads上「海巡」了。

▼台北市長蔣萬安與台北市羽球選手王齊麟視訊。（圖／台北市政府提供）