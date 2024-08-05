柯文哲深夜大讚麟洋配　「台灣因為有你們而驕傲」

▲王齊麟、李洋。（圖／翻攝自王齊麟IG）



實習記者歐承翰／台北報導

台灣羽球黃金男雙「麟洋配」4日擊敗中國奪下金牌，寫下「二連霸」的歷史紀錄，他們的表現讓全台民眾與有榮焉，許多政治人物也發聲同歡。民眾黨主席柯文哲深夜發文大讚麟洋配，台灣因為有你們而驕傲，「你們的運動家精神，就已經是台灣之光」。

「台灣因為有你們而驕傲！」柯文哲祝賀麟洋配，再次奪得奧運羽球男子雙打金牌，成為台灣體壇史上首次連續兩屆奧運都贏得冠軍的傳奇組合，很多台灣觀眾在看比賽，守著螢幕為麟洋配加油。冠軍賽的對手是世界羽聯男雙排名第一的中國「梁王組合」梁偉鏗、王昶，不過麟洋配一快一重、掌握節奏的球風，加上相輔相成的絕佳默契，還是成功贏過強敵，順利獲得他們人生第二面奧運金牌。

柯文哲也說，麟洋配能成為台灣家喻戶曉的運動選手，當然不只是因為絕佳球技，一部分原因是他們的人生態度。這對國中同學從上一屆的東京奧運大放異彩之後，接受媒體採訪時，向台灣觀眾展現了平常活潑幽默、真誠自然的性格，讓麟洋配本來就已經超高的好感度，再大幅提升。

柯文哲強調，雖然東奧之後，麟洋配一度成績不理想，認為自己陷入低潮，但巴黎奧運他們再次寫下奇蹟，又一次感動無數人。感謝王齊麟跟李洋，其實不論比賽成績如何，「你們的運動家精神，就已經是台灣之光」。