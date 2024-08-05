李洋爸爸獲頒市長獎照曝光！　與蔣萬安合體開心比讚

▲李洋奪下奧運金牌後，與父親李峻淯開心合影慶賀。（圖／記者杜奕君攝）

記者郭運興／台北報導

台灣「黃金男雙」李洋、王齊麟4日擊退世界排名第1的中國組合奪下金牌，成為奧運史上首對完成連霸的羽球男雙組合。李洋爸爸李峻淯也親自飛往巴黎見證兒子奪金，他更感動表示，「我們家，一向越不被看好，就越做給你看」，特別的是，李爸爸日前就讀台北市立大學體育研究所碩士班畢業，因為終身學習，以優異成績，獲頒市長獎，開心與台北市長蔣萬安合照。

巴黎奧運開始前，李洋在自己臉書寫下，出發奧運前，收到爸爸送的必勝祝福，爸爸寫下「沒有人教過我要如何當一個選手的父親，但是要對你說，爸爸祝你必勝」。這好像是第一次聽到嚴格的老爸說出內心話，自己知道爸爸從小就對他很嚴格，從以前說「你不是這塊料」，到現在說出了「我一直為你感到驕傲」，除了感動，也得到了滿滿的祝福與力量。

李洋4日順利奪下男子羽球雙打金牌，在自己最後一屆奧運畫下完美句點，而他的父親李峻淯跨海飛往巴黎，就為見證兒子奪金。

而李洋的爸爸賽後表示，「我們家的人，一向就是越不被看好，就越做給你看」，而李洋和父親開心合照，一同慶賀這榮耀時刻。



▼李洋爸爸李峻淯在台北市立大學體育研究所碩士班畢業，終身學習，獲得市長獎。（圖／台北市政府提供）