快訊／蔣萬安加碼！王齊麟可獲573萬獎金　北市將蓋世界級國際羽球館

記者袁茵／台北報導

台灣羽球黃金組合「麟洋配」李洋、王齊麟4日擊敗中國組合奪下金牌，可拿到體育署給予的2000萬元國光獎金，台北市長蔣萬安5日宣布，身為台北市民的王齊麟，除了既有的273萬元獎金外，他還要再加碼300萬元奧運金牌連霸專項獎金，因此王齊麟一共可獲得573萬元台北市獎金；此外蔣也透露，將在北士科西基地蓋世界級的國際羽球館。

▲蔣萬安宣布台北市羽球選手王齊麟獎金加碼。（圖／台北市政府提供）

蔣萬安5日上午透過影片表示，昨晚和全台灣很多人一樣，都在家裡緊張的守著麟洋配的金牌戰，奪下金牌、國旗歌在現場播放，只有兩個字「感動」，「王齊麟、李洋，你們是我們的驕傲！」羽球男雙項目由同一組合蟬聯兩屆的奧運金牌，這不只是中華隊史上的第一次，更是奧運史上的第一次，不只是台北市，全台灣、全世界都在為麟洋配大聲喝采！

蔣萬安提及，王齊麟是來自台北市的選手，「我要特別宣布，台北市政府要加碼，我們要在既有的273萬獎金的基礎上，再加碼300萬的奧運金牌連霸專項獎金！」另外，幕後辛苦的教練也會有加碼的獎勵，代表台北市民向麟洋配致上感謝。關於幕後教練加碼獎勵，據了解，是將原有的25萬元再加碼40萬元，總計65萬元。

此外，蔣萬安也宣布，要在台北市打造世界級的國際羽球館，而這不是一時的決定，自從上任以來就非常重視體育發展，「打造台北成為運動之都是我的使命！」羽球館的計畫也一直在規劃推進當中，目前評估最適合的場地是北士科西基地的學校用地，希望能邀請「麟洋配」一起來規劃和推廣。

▲「麟洋配」李洋、王齊麟奪金。（圖／路透）

蔣萬安也再度重申「台北狂樂大放送」，體育局部分，8月6日到8月12日台北市12座運動中心健身房及游泳池入場「免費」；青年局部分，8月6日到9月5日直排輪場地「半價」、攀岩場「優惠價」，青年局場館使用費也「半價」。

動物園8月5日到8月12日2人同行1人免費，8月5日到8月12日和「羚羊」拍照，可以到遊客中心換禮物，限量1100份發完為止。

至於台北捷運，8月9日持悠遊卡搭乘貓空纜車一律「半價」、兒童新樂園入場門票「免費」；8月9日持悠遊卡搭乘台北捷運，不限扣款金額及次數，捷運公司與悠遊卡公司每卡捐出1元，贊助與羽球運動發展相關團體，預計將捐出超過110萬元。

▼李洋的爸爸李峻淯在北市大就讀體育學士碩士在職專班，終身學習，獲得市長獎。（圖／台北市政府提供）