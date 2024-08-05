麟洋配奪金竟稱是「中國人的驕傲」　翁曉玲微信發文遭罵爆

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台灣羽球男雙李洋、王齊麟「麟洋配」在巴黎奧運擊敗中國組合摘金，締造賽史首次連霸紀錄，台灣民眾嗨翻，社群媒體上出現各種狂賀文。與此同時，國民黨立委翁曉玲卻在微博的朋友圈中發文稱，「狂賀中華隊王齊麟、李洋羽球雙打二度奧運奪金！中國人的驕傲！」引爆熱議。被詢問是否遭盜帳號或是被斷章取義？翁曉玲辦公室低調證實是翁本人發文，但對此「沒有回應」。

翁曉玲的說法讓許多人都無法接受，紛紛質疑「對手就是中國，還寫中國人」、「聽說這位想要反攻大陸」、「翁曉玲只在憲法法庭才不敢練肖話」、「確定您是中國立委無誤」。

▲翁曉玲發文，「狂賀中華隊王齊麟、李洋羽球雙打二度奧運奪金！『中國人的驕傲』」。（圖／翻攝自PTT）

為了求證，有媒體致電翁曉玲，翁曉玲說，「在微信的是啊！台灣之光，中國人的驕傲，這個沒有錯啊！」被追問稱「中國人的驕傲」，用詞上讓大家覺得不是很恰當？翁曉玲說，「我們就是中國人啊，不管是台灣隊、大陸隊誰贏，都是中國人的驕傲，我覺得這句話沒有錯啊！」

《ETtoday新聞雲》記者今日上午也致電翁曉玲但未接通，翁曉玲辦公室則低調證實，該篇文為翁本人所發，是否會刪文？對此則「沒有回應」；而記者也發現，目前翁曉玲臉書留言被灌爆，已經開始刪留言。

