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破百粉絲齊聚東森廣場台北車站　熱血應援中華健兒

破百粉絲齊聚東森廣場台北車站應援中華健兒（圖／東森購物提供）

▲東森廣場舉辦「東森廣場應援日」整個週末吸引了破百名粉絲支持者齊聚應援中華健兒。（圖 / 東森購物提供，以下同）

消費中心／綜合報導

四年一度全球最大體育盛會於7/26盛大開幕，場上場下所有競賽與選手故事席捲了全球粉絲的追逐與目光，無數球迷支持者徹夜關注比賽結果，而隨著各項目競賽進入白熱化階段，為力挺中華健兒，東森廣場連續於8/3(六)、8/4(日)整個週末於東森廣場台北車站地下街K區舉辦「東森廣場應援日」活動，現場提供大螢幕即時轉播羽球、射擊、射箭及高爾夫球等精彩比賽，更有大禮包豪華贈品、下注預測抽獎等活動，兩日活動吸引了破百名粉絲集結觀賽，為中華健兒吶喊助威，更吸引了眾多路過民眾競相加入圍觀，整個現場熱血沸騰嗨到最高點。

本次「東森廣場應援日」活動於東森廣場台北車站舉辦，為帶給眾多球迷粉絲難忘的觀賽體驗，東森廣場精心打造一個熱血舒適的觀賽場地，可以讓大家盡情為自己支持的選手盡情加油，現場參與的球迷粉絲更是有吃又有拿，除了入場即贈包含＄100東森廣場提貨券、東森自然美體驗組與精美保溫瓶的豪華大禮包，更提供包括點八號、洋城義大利餐廳、炸雞大獅等各店的精緻組合美食、加價＄99飲料啤酒暢飲的餐飲服務；此外現場為贈加觀賽樂趣，更邀請粉絲玩起下注預測獲勝隊伍抽好禮的互動遊戲，有幸運粉絲抽中＄500商場提貨券大獎，觀賽粉絲紛紛笑得合不攏嘴，直呼是一次非常難忘的觀賽體驗。

破百粉絲齊聚東森廣場台北車站應援中華健兒（圖／東森購物提供）

破百粉絲齊聚東森廣場台北車站應援中華健兒（圖／東森購物提供）

▲熱鬧的加油聲與高昂的氣氛吸引了眾多圍觀人潮。

破百粉絲齊聚東森廣場台北車站應援中華健兒（圖／東森購物提供）

破百粉絲齊聚東森廣場台北車站應援中華健兒（圖／東森購物提供）

▲東森廣場營運長林晉祥頒發「下注預測獲勝隊伍活動」大獎給幸運粉絲，粉絲樂開懷。

東森廣場台北車站本次舉辦「東森廣場應援日」，希望凝聚民眾力量幫中華健兒集氣爭取好成績之外，更秉持致力提供最好的服務的初衷，除了努力貼近消費者們的喜好需求，此外更抱持開放態度持續與各產業各領域的龍頭品牌合作，包含近日全新開幕的《寶可夢加傲樂》特色店「Ga-Olé Station TAIPEI」，更有如寶雅、薩莉亞義大利料理、7-11超商、荖子鍋等各樣美食與生活店鋪，結合便利的交通，與完善且美觀舒適的場地環境，相信將帶動東森廣場台北車站成為更符合消費者心目中理想的購物和休閒場所，所有人都能擁有最佳的購物與娛樂體驗。 

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