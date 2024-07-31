東森購物攜手中和秀士里　發起「送愛到非洲」愛心捐贈

▲東森購物攜手中和秀士里里長洪易松響應「送愛到非洲」愛心捐贈活動，東森購物捐贈20雙知名美國品牌球鞋送給非洲偏遠落後地區的孩子們。圖為里長洪易松（左）與東森購物總經理彭鴻珷（右）合影。（圖／東森購物提供）

生活中心／綜合報導

為了傳遞愛心，幫助需要的人，東森購物攜手中和秀士里里長洪易松響應「送愛到非洲」愛心捐贈活動，東森購物捐贈20雙知名美國品牌球鞋送給非洲偏遠落後地區的孩子們。東森購物總經理彭鴻珷及洪易松親自出席活動，共同見證這份愛心的傳遞。



洪易松表示：「作為獅子會的一員，我們經常舉辦各類善心活動，這次有幸能與東森購物合作，攜手響應『送愛到非洲』的捐贈活動，令人感動。這不是我們第一次舉辦善心活動，我們曾多次在不同地點進行捐血和物資捐助，這次將愛心延伸至非洲，幫助那裡更為需要的人們。」

彭鴻珷指出，東森購物一直致力於敦親睦鄰，與中和秀士里洪易松里長保持友好合作關係，這次里長發起號召，東森購物自然願意奉獻一份愛心，希望這些球鞋能夠給非洲的孩子們帶來一些幫助和希望，讓他們感受到來自遠方的關懷，也希望能夠帶動更多社會各界人士參與愛心捐贈，共同傳遞溫暖與希望。

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此外，東森購物秉持「東森做生意，也要做公益」的精神，得知凱米颱風讓全國各地皆傳出災情，中南部地區受災嚴重，造成血液庫存一度拉警報，加上近期常有雷陣雨，影響民眾捐血意願，東森集團得知後，立即安排在北中南三地舉辦5場捐血活動，首先由東森購物在8/8（四）及8/9（五）分別於台中、新北中和舉辦，東森房屋在8/15（四）及8/17（六）於新北、高雄有三場捐血活動，洪易松里長也立即響應，表示將號召里民一起捐血做公益，解決血液庫存吃緊的問題。

1.台中捐血活動

日期：8月8日 9:30-16:30

地點：台中市北屯區文心路四段81號

2.新北中和捐血活動

日期：8月9日 9:30-16:30

地點：新北市中和區景平路258號（東森廣場）

3.高雄捐血活動

日期：8月15日 9:00-18:00

地點：高雄市左營區博愛三路635號（左營捐血室）

4.新北板橋捐血活動

日期：8月17日 9:00-17:00

地點：新北市板橋車站前廣場

5.高雄捐血活動

日期：8月17日 9:00-17:30

地點：高雄市前金區中華路三段7號6樓（前金捐血室）