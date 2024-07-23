環保集點第100萬會員誕生！東森購物網響應淨零綠生活成效斐然

▲環境部彭啟明部長與環保集點合作夥伴大合影。（圖 / 環境部提供，以下同）

消費中心／台北報導

環境部今(23)日舉辦「環保集點突破百萬會員，迎向新里程」記者會，除贈送百萬綠點給「第100萬名註冊會員」外，同時宣布「百萬會員感謝祭」開跑，環境部表示，透過民眾、通路業者、綠色服務業者及相關合作部會共同努力，環保集點第100萬會員日前重磅加入以綠色消費、大眾運輸等行動落實淨零綠生活的臺灣隊，創下平均每4分鐘就有1位民眾加入，每7秒就有1件綠色商品被選購的紀錄，顯示環保集點已逐漸影響民眾改變生活習慣，以綠色消費、大眾運輸等行為響應淨零綠生活。

致力於提供顧客會員最佳服務的東森購物網，秉持著「別人做生意，我們做公益」的堅持，長年對於投入愛心公益、落實環保ESG等議題上亦全力以赴，身為環保集點特約品牌的東森購物網，不僅於線下持續響應推動植樹、環保袋、空瓶回收等多元環保活動，更於網站上大力推動環保綠點活動，亦取得了斐然成效，2024年第一季贈點40.1萬點，較前一季成長了106.59%，此外在點數兌換上，兌換了349萬點，較上一季成長了68.61%，顯見東森購物網的持續推動，亦令會員對於綠色環保意識逐漸深化與強化。

▲環境部彭啟明部長頒贈百萬綠點給第100萬註冊會員彭先生（圖 / 環境部提供）

▲環境部彭啟明部長於「環保集點突破百萬會員，迎向新里程」記者會中致詞並提出未來將持續推動綠色消費點數服務（圖 / 環境部提供）

而為慶祝「第100萬名註冊會員」誕生，本次「百萬會員感謝祭」亦有多家環保集點通路業者祭出加碼活動響應，包含全國電子、燦坤、7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富、里仁、美廉社及愛買等通路商更宣布多項好禮加碼活動，推廣消費者優先選購環保標章、碳足跡標籤等綠色商品。環境部也宣布即日起至8月底，新舊會員可藉「百萬會員感謝祭」活動，透過綠色消費集點、通路載具綁定及完成指定任務，即可有機會獲得Apple Watch SE(GPS)44mm、綠色永續小旅行、環保綠點等多項好禮。

每一次點數累積，都是對地球環境盡一份心力，期待透過小小行動對未來世代產生積極的影響，環境部部長彭啓明表示：「未來將繼續遊說更多企業成為環境部的伙伴一 起加入，大家一起走可以走得更快。目前會員主要族群是 31~50 歲女性及 41~50 歲男性，環境部將加強對年輕人的宣導，盼其在 綠點誘因下能落實更多淨零綠生活，一起找到新的生活方式。」誠摯邀請更多民眾加入環保集點並落實環保行動，一起為地球的未來做出貢獻。