農曆七月鬼門開　新北推環保普度紙錢集中焚燒

▲新北市府輔導宮廟落實紙錢減量、集中焚燒，鼓勵市民參與並將祭品捐作公益。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

今（4日）是農曆七月初一，俗稱「鬼門開」，在臺灣傳統習俗中，秉於對孤魂野鬼的慈悲與憐憫，寺廟、社區、公司行號會在農曆七月間進行普度祭祀。新北市民政局持續推動普度新文化，輔導宮廟落實紙錢減量、集中焚燒；也彙整新北市各宮廟中元贊普資訊，鼓勵市民參與並將祭品捐作公益。

民政局表示，為降低空氣汙染及對環境負擔，民政局在各區持續向各宗教團體宣導紙錢三燒「不要燒、集中燒、減少燒」；環保局也持續於各區提供紙錢集中收運服務，宮廟、社區可聯絡當地清潔隊協助集中運送，紙錢將送往由法師（道長）完成淨爐儀式之焚化爐燒化，在傳承禮俗信仰同時也兼顧環境保護。

▲鼓勵市民可選擇至鄰近宮廟集中普度，方便祭祀。

此外，民政局也於官網彙整新北市各宮廟中元贊普資訊，今年有多達200間宮廟提供中元贊普及法會服務，鼓勵市民可選擇至鄰近宮廟參與普度，方便祭祀；而在普度後則可由廟方將祭品代為捐贈給需要幫助之弱勢民眾或社福機構，在祈求神明庇佑之餘，也能為地方貢獻愛心做公益。

民政局指出，中元普度融合「道教中元祭祀」及「佛教盂蘭盆會」的觀念及儀式，基於對孤魂野鬼的悲憫及畏懼，各單位啟辦法會並準備豐盛的祭品，祭祀所屬群體裡的「無主孤魂」；而在儀式中，也建構出所屬的社區意識及群體認同。其如土城義塚大墓公，舊時是由擺接堡十三庄內漳州人參與普度，現則由板橋、土城、中和三區輪值辦理；又如淡水清水巖，儀式中的斗燈、水燈上標示「淡水街庄眾等」，反映普度的地方集體特性。

▲農曆七月，新北各地中元祭祀活動陸續展開。

民政局也說，進入農曆七月，新北市各地許多歷史悠久的中元祭祀活動陸續展開。在七月初一，八里大眾廟、鶯歌萬善、金包里慈護宮有開龕門儀式，象徵鬼門開啟，好兄弟到陽間接受奉祀；七月十四日，蘆洲湧蓮寺、板橋接雲寺會舉行水燈遶境，並於河邊架起水燈排、施放水燈，為孤魂野鬼指路；七月廿二日，淡水福佑宮於廟前則有子弟軒社南北軒、淡水軒，及魚商金海利、肉商金順發的四大柱普度，富具地方特色。

而於國曆8月10日，佛教慈濟基金會也與新北市政府在新北市民廣場前舉辦「2024七月吉祥祈福會活動」，現場辦有公益園遊會，除有打卡兌換摸彩券及義賣活動外，亦有親子互動攤位及闖關遊戲，晚間更有一系列精彩的戲劇演出，推廣蔬食、環保及孝親觀念，歡迎大家一起共襄盛舉。

新北市各宮廟中元贊普資訊：https://reurl.cc/7dXGxD

環保局紙錢集中收運服務資訊：https://reurl.cc/WNdeW5