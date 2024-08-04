今年鬼月「最衰4星座」！　雙子家庭失和、金牛錢被騙光

▲農曆七月鬼門開，命理老師點名「4星座」好衰，運勢低迷。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者李佳蓉／綜合報導

今年農曆七月「鬼門已開」，塔羅牌老師艾菲爾示警，這段期間是運勢低迷的時刻，並點名「4大星座」在這個月裡恐遭逢感情、工作、財運及健康等各種不順、挫折和挑戰，上榜的有雙子座、處女座、金牛座及巨蟹座。在這困難時期中必須保持耐心和冷靜，就能解除危機。

艾菲爾老師點名鬼月「最衰4星座」，請同時參考太陽、上升星座：

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1.雙子座：情路不順、家庭失和

農曆七月的雙子座情路上遇到不少波折，與伴侶間的溝通變得困難，容易因為小事而爭吵。家庭關係恐出現問題，與家人間的互動變得緊張，容易產生誤會和摩擦。在這個月裡，你需要展現高度包容，學會聆聽和理解對方的想法，多花時間與另一半、家人溝通，以化解不必要的誤解，也要避免情緒化的言行而加劇矛盾。同時要保持冷靜，勿因一時衝動而做出後悔決定。

2.處女座：合作紛爭、互撕互告

處女座農曆七月工作運勢低迷，可能遇到合作上的紛爭，與同事或合作夥伴間易發生矛盾和衝突，甚至陷入互相指責和訴訟的局面。此時你需要保持專業和理性，避免情緒化的言行，學會妥協和協商，尋求雙方都能接受的解決方案。同時，也要加強和夥伴間的溝通，了解對方的需求和想法，以免因情緒波動而影響工作效率和合作關係。

▲金牛座農曆七月容易遭到詐騙，要小心管理財務。（示意圖／記者劉維榛攝）

3.金牛座：粗心大意、遇到詐騙

金牛座財運低迷！農曆七月要特別注意財務方面的安全，可能因粗心大意而遭逢金錢危機，甚至遇到詐騙。除了保護個人的財務安全外，也要避免因為貪小便宜而上當。在進行任何財務決策前，務必仔細核實資訊的真實性，避免因一時大意而釀成不必要的損失。同時也要謹慎小心、減少不必要的花費，才能確保財務狀況穩定。

4.巨蟹座：健康欠佳、情緒低落

農曆七月巨蟹座健康亮紅燈！可能會感受到身體上的不適，容易因工作和生活壓力而疲憊不堪，情緒上也較容易出現低落和焦慮。除了需格外注意休息和調整、保持良好作息外，也要避免過度操勞，學習放鬆和減壓，適當進行放鬆活動，如運動、冥想，幫助減輕壓力和焦慮。維持積極樂觀的心態，學習與親友分享情感、尋求支持和幫助，就能度過這波困難期。