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「最強夜市」吸240萬外國人　觀光署揭國內外旅客都愛1景點

▲▼夜市,攤販,觀光客,陸客,士林夜市（圖／記者張一中攝）

▲去年來台國際觀光客到訪10大夜市，以士林夜市37.86%最多。（圖／記者張一中攝）

記者蔡亞樺／台北報導

疫後解封，去年來台國際觀光客超過648萬人次，觀光署最新調查顯示，多達7成8旅客都去過夜市，其中以到訪士林夜市最多占37.86%、約有240萬人次，調查也顯示國際觀光客到訪及國人旅遊最愛10大景點，「淡水」皆上榜。

觀光署近日公布2023年來台旅客消費及動向調查報告，去年648萬6951人次，恢復至疫情前、2019年的54.68%。分析其旅遊動向，有4成8旅客是近5年首次訪台，主要遊覽景點依序為夜市、台北、西門町、九份及淡水。

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▲▼2023年來台旅客到訪10大夜市排名。（圖／觀光署提供）

▲2023年來台旅客到訪10大夜市排名。（圖／觀光署提供）

調查指出，來台旅客到訪夜市前3名均在台北市，士林夜市占比37.86%最多，其次是饒河夜市28.61%、寧夏夜市16.75%。

來台旅客最愛10大景點，日月潭35.03%占第一，依序為平溪、九份、夜市、故宮、淡水、貓空、陽明山、野柳及台北101。觀光署表示，疫後來台旅客受社群及口碑影響，選擇具彈性自由行為大宗，深受台灣美食特色小吃所吸引。

▲▼饒河街夜市人潮，不少觀光客及民眾來逛街順便大啖美食。（圖／記者謝盛帆攝）

▲饒河街夜市人潮，不少觀光客及民眾來逛街順便大啖美食。（圖／記者謝盛帆攝）

觀光署公布2023年國人旅遊狀況調查報告，到北部旅遊者最多，較疫情前2019年增加2.6%，中部及東部各減少1.9%、0.6%。以據點來看，去年、前年及2019年，皆以到訪「淡水八里」比率最高，其次為礁溪，日月潭、駁二特區排名也上升。

調查報告指出，國旅主要從事「自然賞景活動」比率63.4%最高，其次是其他休閒活動50.7%及美食活動50.5%。國人選擇旅遊地點時的考慮因素，以交通便利或接駁方便重要度最高，有28.6%，其次是紓壓休閒保健、品嚐美食。

▲▼ 淡水老街「公明街」兩側商家空租率高。（圖／記者黃靖惠攝）

▲國內、外國旅客最喜歡10大景點， 淡水皆在排名之內。（圖／記者黃靖惠攝）

觀光署表示，「疫後紓壓放鬆」而增加國旅，民眾以當日來回、自由行、居住區內的短距離旅遊為多，喜好自然賞景、品嚐美食，受網路社群媒體口碑影響，及旅遊以行動支付的比率逐年上升。

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