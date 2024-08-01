撞擊畫面曝！75歲騎士減速轉彎遭後車猛撞　機車噴飛人趴地不起

記者戴上容／新北報導

52歲李姓男子昨31日下午4時駕駛自小客車行經新北淡水區沙崙路201巷口，撞上前方減速準備左轉的75歲林姓機車騎士，林男倒地不起，甚至一度無法言語。今事發影像曝光，可見機車遭撞後，瞬間噴飛到對向馬路中央，而騎士趴地遲遲無法起身，畫面相當驚悚。淡水警分局酒測雙方均酒測值均為0，詳細肇事原因及責任歸屬將進一步調查釐清。

▲淡水林姓騎士遭後車追撞倒地不起 。（圖／記者戴上容翻攝）

新北市淡水區沙崙路昨日下午4時許發生車禍，李男駕駛自小客車行經沙崙路201巷口時，與前方減速準備左轉的75歲林男所騎機車發生碰撞。受傷的林男一時之間說不出自己的名字，警消緊急將其送醫檢查，查看林男是否傷及腦部。肇事李男向警方表示，是因為車前A柱擋住視線，才會釀禍。

今事發影像曝光，畫面中可見，林男穿著橘色雨衣，騎機車慢慢減速，準備向左轉，未料後方汽車突然撞上，林姓騎士的機車瞬間噴飛到對向車道，林男則是趴地不起，肇事汽車駕駛李男趕緊下車查看。

淡水警分局表示，接獲報案後迅速派員趕赴現場處理。經現場初步調查與酒測確認，雙方酒測值均為0，並無酒駕情形。目前，警方已展開進一步調查，以釐清詳細肇事原因及責任歸屬。

▲淡水沙崙昨發生機車遭後車追撞車禍 。（圖／記者戴上容翻攝）