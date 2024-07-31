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質疑「零日攻擊」危機論調　藍委：觀光客會來「戰場」觀光？

▲《零日攻擊ZERO DAY》。（圖／零日文創提供）

▲《零日攻擊ZERO DAY》。（圖／零日文創提供）

記者崔至雲／台北報導

斥資2.3億元的台劇「零日攻擊ZERO DAY」前導片曝光，被質疑是史詩級的「綠色軍教片」。國民黨立委李彥秀31日指出，民進黨定下今年1200萬人次的觀光目標，但理想很豐滿，現實很骨感，眼見7月都將結束，人數遠不如預期，且近日台灣大肆渲染「零日攻擊」這類危機論調，試問，國際觀光客會將「工廠」或「戰場」做為觀光首選？

李彥秀指出，國發會公布6月景氣對策信號綜合判斷分數，受惠半導體供應鏈及伺服器需求熱絡，亮出代表景氣「熱絡」的紅燈；另一方面，原本今年整體國際觀光客1200萬人次目標，卻淪為「觀光慘業」，到目前為止，僅勉強達到430萬人次。

李彥秀說，眼見陸客來台遙遙無期，觀光署預計8月起陸續推出國際客來台機票買二送一、買三送一，或是高鐵買一送一等措施，另外，國際客到花蓮也將補助每團3萬到5萬元，刺激國際觀光客來台的意願。她指出，過去不論是「國旅住房補貼」或「inbound發放5000元自由行消費金以及最高2萬元團客獎助金」，雖然達到短期刺激效果，但是「重量不重質」的結果，也傷害了觀光產業長期發展契機。

「機票、高鐵、團客補貼，到底吸引誰來觀光？」李彥秀說，民進黨政府好大喜功，定下今年1200萬人次的觀光目標（後來下修為1000萬人次）。眼見7月都將結束，人數遠不如預期，才匆促宣布還沒定案的補助方案，過去蔡英文政府為了彌補陸客缺口，推出團客來台的補助方案，結果就是維持短暫「千萬觀光大國」虛幻外表，但這些地區團客不論是滯台時間與消費能力都遠不如預期。

李彥秀認為，「重量也要重質」，在衝刺來台觀光客人數的同時，民進黨政府也要想想，如何吸引優質與消費能力的國際觀光與商務客源？矽盾、危險能促進觀光？她砲轟，吸引國際觀光客來台，民進黨政府總是頭痛醫腳，國際媒體稱「台灣，全世界最危險的地方」、「沒有最危險，只有更危險」，連台灣自己都在大肆渲染「零日攻擊」這類危機論調，疫情過後，全世界都在爭取國際觀光客，試問，國際觀光客會將「工廠」或「戰場」作為觀光首選？

李彥秀直言，台灣有豐沛民俗節慶活動，從元宵節放天燈、炸寒單、蜂炮，中元節放水燈、搶孤，端午節龍舟賽，更有美食之都的優勢，只要多一些構思與創意，台灣一年12個月，都可以有「國際嘉年華」盛會，她進一步指出，「觀光發展基金」舉債度日，基礎建設也只聞樓梯響，觀光發展基金自1999年設立，到2018年底已突破160億元。隨著數波國旅補助及紓困振興方案，再加上疫情衝擊，從2021年舉債度日至今。

李彥秀說，觀光業者不斷疾呼改善基層人員缺工的結構性問題，台灣特色的國際行銷宣傳，優先開放兩岸商務觀光；但賴清德競選期間的觀光六大願景「觀光立國 世界台灣」至今仍淪為口號。台灣需要高科技與出口創造外匯收入，也需要觀光產業創造內需與就業，機票、高鐵、團客補助措施或許能短期應急，但觀光產業長遠發展，更需要執政者多用一點腦子、少使一點意識形態。 

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