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「baby給我好不好」　台中狼男硬上TikTok女網友

▲童男性侵女網友（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲童男性侵女網友（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

台中童姓男子約女網友小華（化名下同）回家，看對方開車疲累提議上床休息，卻不顧對方意願硬上「baby給我好不好」；童男供稱是「知心好友合意性交」，但小華表示當下害怕，只想著能活著回家就好。童男辯詞不被採信，一、二審都被判強制性交罪3年10月，全案仍可上訴。

判決書指出，童男與小華於2023年3、4月間在TikTok上認識，之後相約看夜景、看舞台劇。小華在同年4月11日傳訊息給童男表示，「我有種感覺很想馬上見到你」；童男便邀請小華到他家，但小華開車過程中數度迷路，到童男家已經是晚上8時許，於是童男提議因開車疲累的小華可以到他床上休息。

小華證稱，躺床休息時，童男也躺上來，臉不斷向她逼近，之後更直接親上去，還動手撫摸，問她「Baby給我好不好？」她立刻回應「這樣不對，我不要，我不想要」，但仍被脫掉衣服硬上。由於當時他看到童男身上有許多刺青，心生害怕，心裡想著「只要能回家就好」，而且她在多次拒絕後，童男仍硬來不罷休，她知道若對方不達到目的是不會放她走的，她才不敢再反抗。

童男辯稱兩人是知心好友，而且是合意性交，理由是小華之後還去洗澡，並下樓和童男母親聊天10多分鐘才離開。童男還表示，事件發生後，小華仍有繼續和他聯絡。

一審法官審酌，小華在案發隔天後就傳訊給童難說「好痛」、「我不想再看到你」、「你很想要，但我不想要」；童男則回「我認了」、「好吧我知道妳的意思，給個痛快，妳全部封鎖」等。另勘驗童男手臂、小腿有日本女子頭像、七爺八爺等刺青，符合小華證詞，因此認定童男違反強制性交罪，判處3年10月徒刑。

童不服上訴；台中高分院二審法官比對小華證詞前後相符，無重大瑕疵，友人也證稱案發當天接到小華電話，不斷哭訴遭到性侵，事後也導致重度憂鬱症復發，因此仍認定童男有罪，維持原判決，駁回童男上訴。

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