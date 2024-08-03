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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

質疑憲法法庭給立院穿小鞋　翁曉玲轟：不對等的作戰有啥好比的？

▲▼翁曉玲 質詢 卓榮泰領導的行政院市民僅黨德行政院 立法院審查覆議案卓榮泰備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

針對國會改革修法釋憲案，憲法法庭訂8月6日言詞辯論。國民黨立委翁曉玲批評，上次與憲法法庭交手過程中，發現憲法法庭很多地方似乎是有意給立法院訴代表穿小鞋，作業程序上既不透明公開，而且處處設限。面對這場武器不對等的作戰，當大法官裁判兼球員時，這場比賽還有什麼好比的，還有什麼公平可言？

翁曉玲指出，上次她提出的院長許宗力和大法官許志雄的聲請迴避書狀，為什麼不公開？在憲法法庭網站上只看到他們駁回此份迴避書狀的裁定書。對民眾而言，只看到結果，卻不知道為什麼立法院機關代表會提出他們要迴避的原因，這樣資訊揭露一半公平嗎？有維護民眾知的權利嗎？

其次，翁曉玲說，民眾黨團總召黃國昌親自去憲法法庭閱卷，什麼也看不到，看不到作成這個案件的受理評議報告，也看不到會議紀錄，只看到極為簡單的紀錄表格。按照《憲法訴訟法》的規定，聲請機關的訴訟書狀應該要送達相對機關，可是立法院根本沒有收到民進黨黨團、總統府、行政院、監察院的聲請書狀，黃國昌在憲法法庭公開詢問許宗力此事，許竟然說憲法法庭網站有公開了，所以無須再送達，這樣的說法合理嗎？再說，日前8月1日下午收到憲法法庭書記處通知，說書狀如果超過20頁，他們只會公開前20頁。

翁曉玲提到，立法院訴訟團隊早在7月31號前就寄送書狀到憲法法庭了，這次要答辯的議題非常之多，短短20頁，根本講不完，難免會寫超過20頁。再說憲法法庭要求書狀限於20頁的規定，不過就是內規，過去有太多釋憲案當事人繳交書狀也都超過20頁，照樣公開，也沒說只公開前20頁，超過的部分就不公開。真沒想到，憲法法庭這次對本機關訴訟代理人所提書狀，竟然只公開前20頁，後面就截斷了，書狀見首不見尾，這還是一份完整的書狀嗎？

翁曉玲透露，一早幾位對國會改革釋憲案有興趣的教授們傳來訊息問她，為什麼憲法法庭公告的立法院訴代答辯書狀不完整？她說不知道原因為何，這要問許宗力了。以目前電子化作業程序而言，根本沒有公開全文的困難，莫非許不想讓全民清楚了解在這場世紀憲法訴訟案中，攻防雙方各自所提的法律論述，好讓社會公評嗎？

翁曉玲強調，如同她之前多次提到的這場憲法訴訟仗，就是一場武器不對等的作戰，當大法官裁判兼球員時，這場比賽還有什麼好比的，還有什麼公平可言？即便如此，他們立院訴訟團隊仍會全力以赴，對抗這場不公平的戰爭。

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