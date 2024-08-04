屏東失智婦超商外徘徊12小時　警查百筆資料送返家

▲潮州警分局光華派出所警員蔡宛玲、黃策暉、薛淵文護送洪女平安返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

46歲洪姓女子在潮州鎮一家超商外徘徊，從下午2時到深夜，還不時跑到道路上，相當危險，熱心民眾發現報警，潮州警分局員警帶回派出所詢問，查上百筆資料，才確定她身分，送她平安返家，讓家屬很感激。

潮州警分局光華派出所蔡宛玲等3人執行巡邏勤務時，獲報處理失智婦人迷路，經將其帶返回駐地耐心詢問拼湊出資料查證身分，順利通知到家屬順利協助返家。

光華派出所警員蔡宛玲、黃策暉、薛淵文於日前凌晨執行巡邏勤務，接獲民眾報案，指有一名女子從下午2時起就在超商徘迴至深夜，並有跑到道路上的狀況，相當危險，需要警方協助。

員警獲報後立即到達現場，員警詢問她身分，她忘記自己姓名，只記得自己外號叫巧克力、小雯、金莎等，身上只有食物跟零錢，未攜帶證件，員警將她帶返所查證身分，經比對上百筆資料後終於查證出她姓洪，今年46歲及住所，立即將她送返家由其母親接手照顧，其家屬對警方熱心協助之舉深表感謝。

潮州分局長林明波肯定員警積極為民服務精神，並另呼籲不論是家中有老年人、幼童或是需要特別照護的家人時，都須多加留意，可戴上能識別身分及留有家屬電話的手環，若不慎走失時，可讓熱心民眾或警察第一時間就能通知家屬，讓他們能安全地返家。