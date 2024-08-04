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網傳授權助印2025年媽祖曆　拱天宮急喊「是假的」：蒐證提告

▲▼ 白沙媽抵達大甲鎮瀾宮駐駕一晚。（圖／民眾提供）

▲白沙屯媽祖。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

苗栗白沙屯媽祖一年一度徒步遶境盛事，每年吸引萬名信眾共襄盛舉，近期網路出現一則聲明，白沙屯拱天宮授權，助印2025年典藏版媽祖曆，「白沙屯拱天宮」昨（3日）晚緊急發聲明，授權書是假的，呼籲信眾不要上當受騙，將蒐集相關事證，追訴法律責任。

「白沙屯拱天宮」在臉書發文，針對網路上出現「白沙屯拱天宮授權聲明，助印2025年典藏版媽祖曆」急發聲明，這份授權書是假的，屬偽造文書，「冒用我宮宮印及主委用印，惡劣至極。此造未向我宮申請授權，我宮並未授予聯名證號，我宮將蒐集相關事證，追訴法律責任」。

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拱天宮提醒，近日網路詐騙無所不用其極，鄭重呼籲各界信眾檢舉抵制網路詐騙，並慎選信譽良好的團體或公司仔細求證，切勿輕信不實廣告。

拱天宮指出，2025年「拱天宮官方版」之年曆、月曆、桌曆、日曆各種曆冊，目前有授權2家印製，分別是「祥順印刷-拱授證113001」，以及「佳昕印刷-拱授證113002」。

貼文底下，許多網友支持提告，「慘了！我有買999元的！收到時，覺得印刷的色澤蠻差的」、「支持廟方提告」、「真的是膽大包天」、「我臉書也有滑到，本來也考慮下手，但點進去看越看越覺得怪，就先收手」、「果然是假的，看截止日期一直在更動就感覺有問題，幸好沒有買」、「真的很缺德」。

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