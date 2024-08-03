詐騙新招！「慈濟醫院」通知冒名領藥　阿伯慘噴20多萬手法曝

▲有詐團冒充花蓮慈濟醫院藥劑師行騙。（圖／翻攝Google Map）

記者閔文昱／綜合報導

詐騙又有新話術！近期有詐騙集團冒充花蓮慈濟醫院藥劑師，並受害者健保卡疑似遭盜用、冒名領取藥品，再要求受害者寄出所有金融卡及提供密碼，有民眾因此受騙損失超過20萬元。對此，刑事局指出，詐騙集團專挑高齡年長族群，以假冒公務機構的手法詐騙，呼籲民眾接獲陌生來電時，應保持高度警覺，切勿輕易相信對方的身份及要求。

據了解，這起詐騙案的具體操作方式是，詐騙集團成員先以專業的語氣自稱是慈濟醫院的藥劑師，告知受害者其健保卡疑似遭盜用、冒名領取藥品，接著將電話轉接至自稱是警察的同黨，假警察再告知受害者，其個人資料已外洩，金融帳戶可能已被詐騙集團作為人頭戶使用。

接著，詐騙集團為取得受害人信任，會要求受害者寄出所有金融卡及提供密碼，聲稱後續將由金管會進行內部審查。受害者若遵從指示寄出金融卡，則帳戶裡的錢將會被詐騙集團提領。一名64歲的許姓男子就曾遭遇此種詐騙手法，損失超過20萬元。

▲警方揭露詐騙新手法。（圖／刑事局）

對此，刑事局提供了「3要2不」的防詐騙指南，首先，要查證對方身份，接到自稱是醫療機構或檢警的來電時，應詢問對方單位、職稱、姓名，並主動掛斷後撥打官方電話確認，切勿直接回撥對方提供的電話。

其次，要保護個人資料，切勿依照對方指示隨意提供個人資料，如金融卡、存摺、網路銀行帳號密碼、身分證、健保卡等；最後，要與家人朋友分享，如遇到可疑的電話，應及時與家人或朋友討論，互相提醒，防止上當受騙。

同時，刑事局也強調兩個「不」：不會以電話或視訊製作筆錄，真正的警察絕對不會在電話、視訊中通知傳喚或製作筆錄；不輕信緊急情況，詐騙集團常以緊急情況為由施壓、製造恐懼情緒，並要求依指示辦理以證明清白，民眾應保持冷靜，仔細思考對方的要求是否合理。

刑事局也呼籲，若民眾發現自己可能成為詐騙受害者，應立即撥打165反詐騙專線求證，或前往最近派出所報案。並請大家千萬不要相信網路上任何可以替你找回被騙款項的方法，以免再度遭到詐騙集團假冒「律師」、「檢警」、「駭客組織」等名義進行二次詐騙。