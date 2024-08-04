高嘉瑜2連砲控「車庫娛樂」詐騙！買票變付費會員：受害者不只她

▲民進黨前立委高嘉瑜控訴「車庫娛樂」詐騙。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜）

記者閔文昱／綜合報導

民進黨前立委高嘉瑜昨（3日）指控電影發行公司「車庫娛樂」詐騙，表示自己在購買電影票後，未獲得業者宣稱的贈票，反而被自動訂閱付費會員，並在每月凌晨被收取會費，根本是「掛羊頭賣狗肉」，讓車庫娛樂也緊急出面發出3點澄清。不過，高嘉瑜3日深夜再度發文，強調受害者不只她一人，對方種種行為「司馬昭之心路人皆知！」

高嘉瑜3日在臉書發文表示，她今年7月3日看到車庫娛樂介紹新海誠電影《秒速五公分》重新上映的廣告，主打149元購票再贈送一張電影票，但須先加入會員。然而，當她刷卡後並未獲得贈票，反而被設定為「Magic Hour Premium月租方案，前30天免費」的會員，直到隔月收到車庫娛樂刷卡199元的通知，才驚覺問題所在。

針對高嘉瑜的指控，車庫娛樂回應表示，任何銷售服務都有清楚說明，並符合法規，且訂閱服務模式，包括免費試用、扣款、續扣、取消訂閱等，都與Netflix、Disney等主流訂閱服務無異，「造成高委員的誤會我們深表遺憾」，願意協助高嘉瑜操作APP並取消訂閱。

▲車庫娛樂發出聲明澄清。（圖／翻攝自Facebook／GaragePlay 車庫娛樂）

不過，高嘉瑜3日再度發文砲轟，表示自己揭露此事後，發現受害者不只她一人，且有許多人反映車庫娛樂App變相收取會費，甚至有個資外洩被詐騙的問題。她強調，車庫娛樂的行為與消費者主動訂閱Netflix、Disney完全不同，因為車庫娛樂的行為是「強迫贈送會員而不是消費者主動訂閱」。

高嘉瑜進一步指出，消費者對於會員權益跟內容並不了解，車庫宣稱是要鼓勵大家多看電影，並且用優惠價格提供電影票，但網站上的兌換電影票內容不僅標示不清，也有時間地點限制，「多數民眾反應根本看得到吃不到！」且車庫娛樂的App無法提供客服取消會員，在網站上取消會員訂閱的方式也不明顯，甚至還是在凌晨3、4點刷卡收取會員費，「種種行為司馬昭之心路人皆知」。