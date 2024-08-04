　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高嘉瑜2連砲控「車庫娛樂」詐騙！買票變付費會員：受害者不只她

▲民進黨前立委高嘉瑜控訴「車庫娛樂」詐騙。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜）

▲民進黨前立委高嘉瑜控訴「車庫娛樂」詐騙。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜）

記者閔文昱／綜合報導

民進黨前立委高嘉瑜昨（3日）指控電影發行公司「車庫娛樂」詐騙，表示自己在購買電影票後，未獲得業者宣稱的贈票，反而被自動訂閱付費會員，並在每月凌晨被收取會費，根本是「掛羊頭賣狗肉」，讓車庫娛樂也緊急出面發出3點澄清。不過，高嘉瑜3日深夜再度發文，強調受害者不只她一人，對方種種行為「司馬昭之心路人皆知！」

高嘉瑜3日在臉書發文表示，她今年7月3日看到車庫娛樂介紹新海誠電影《秒速五公分》重新上映的廣告，主打149元購票再贈送一張電影票，但須先加入會員。然而，當她刷卡後並未獲得贈票，反而被設定為「Magic Hour Premium月租方案，前30天免費」的會員，直到隔月收到車庫娛樂刷卡199元的通知，才驚覺問題所在。

針對高嘉瑜的指控，車庫娛樂回應表示，任何銷售服務都有清楚說明，並符合法規，且訂閱服務模式，包括免費試用、扣款、續扣、取消訂閱等，都與Netflix、Disney等主流訂閱服務無異，「造成高委員的誤會我們深表遺憾」，願意協助高嘉瑜操作APP並取消訂閱。

▲車庫娛樂發出聲明澄清。（圖／翻攝自Facebook／GaragePlay 車庫娛樂）

▲車庫娛樂發出聲明澄清。（圖／翻攝自Facebook／GaragePlay 車庫娛樂）

不過，高嘉瑜3日再度發文砲轟，表示自己揭露此事後，發現受害者不只她一人，且有許多人反映車庫娛樂App變相收取會費，甚至有個資外洩被詐騙的問題。她強調，車庫娛樂的行為與消費者主動訂閱Netflix、Disney完全不同，因為車庫娛樂的行為是「強迫贈送會員而不是消費者主動訂閱」。

高嘉瑜進一步指出，消費者對於會員權益跟內容並不了解，車庫宣稱是要鼓勵大家多看電影，並且用優惠價格提供電影票，但網站上的兌換電影票內容不僅標示不清，也有時間地點限制，「多數民眾反應根本看得到吃不到！」且車庫娛樂的App無法提供客服取消會員，在網站上取消會員訂閱的方式也不明顯，甚至還是在凌晨3、4點刷卡收取會員費，「種種行為司馬昭之心路人皆知」。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
中華隊第2面獎牌入袋！　拳擊美少女吳詩儀止步4強奪銅
7-11、OK優惠來了！歡慶李孟遠奪牌「買1送1」限時開搶
中國羽球「臥槽姐」奪金！忍不住「又飆金句」央視秒切廣告

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高嘉瑜2連砲控「車庫娛樂」詐騙！買票變付費會員：受害者不只她

快訊／28架共機傍晚「四面環台」襲擾我空域　配合共艦聯合戰備警巡

高醫大附設中和紀念醫院「復健服務」常駐臺東大武

「台灣」布條遭奪　林佳龍：「麟洋配」金牌戰已促法方注意觀眾安全

屋主「怕得罪人」片面解約　拆反高看板惹議...邱臣遠：依法依規

游淑慧：京華城已是司法判斷案　嘆柯文哲介入後官員集體噤聲

賄選犯、放棄國籍者都成國策顧問？　媒體人籲總統府出面釋疑

黨慶火烤柯文哲　黃國昌、陳智菡諷：智商157被騙去簽6點協議？

反高虹安看板「4小時遭市府強制拆除」　罷高粉專怒：白色恐怖

揭中華電信投資「零日攻擊」　王鴻薇控：要資料竟被回「商業機密」

林郁婷賽後外媒擠破頭　教練：已不能用心疼形容

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了　「TANAKA穿執事服」合體邊荷律.李丹妃

幼園師掛錯名牌天兵爸載走　家長氣炸：自己小孩都抱錯

美國男送女友「貓咪花束」　6奶貓探頭萌翻網：好浪漫❤

汽車突停路口斑馬線　放人下車後方全堵住

肌肉男挑戰空中瑜伽超痛苦　被布緊纏哀號：會「卡蛋」

麟洋配2比1逆轉勝挺進金牌戰　「要為台灣再拿一面奧運金牌」

農曆7月少穿黑、紅色　廖大乙：忌說「鬼」字

當自己父親是雙胞胎　女兒憶童年常叫錯爸

台球迷挺麟洋「應援物」遭搶　駐法處：協助報案＋溝通

高嘉瑜2連砲控「車庫娛樂」詐騙！買票變付費會員：受害者不只她

快訊／28架共機傍晚「四面環台」襲擾我空域　配合共艦聯合戰備警巡

高醫大附設中和紀念醫院「復健服務」常駐臺東大武

「台灣」布條遭奪　林佳龍：「麟洋配」金牌戰已促法方注意觀眾安全

屋主「怕得罪人」片面解約　拆反高看板惹議...邱臣遠：依法依規

游淑慧：京華城已是司法判斷案　嘆柯文哲介入後官員集體噤聲

賄選犯、放棄國籍者都成國策顧問？　媒體人籲總統府出面釋疑

黨慶火烤柯文哲　黃國昌、陳智菡諷：智商157被騙去簽6點協議？

反高虹安看板「4小時遭市府強制拆除」　罷高粉專怒：白色恐怖

揭中華電信投資「零日攻擊」　王鴻薇控：要資料竟被回「商業機密」

「射擊金童」李孟遠奧運舞台揚眉！回台想先減肥、戒菸

李孟遠打到一半有點想哭　奪牌跟父親教練擁抱：這是父親節禮物

打賭輸了！陸女直播主衛生紙點火「塞進褲子」　火燒下體痛到慘叫

高嘉瑜2連砲控「車庫娛樂」詐騙！買票變付費會員：受害者不只她

詹皇定基調、「蟻人」大風車暴扣轟26分　美國男籃3連勝分組第1

國道3號工程人員「深夜遭撞」！痛苦倒地爬不起　緊急送醫治療

奧運高球第3輪終了！潘政琮暫時並列第17名

快訊／台南永康民宅凌晨火警！疑夫妻吵架縱火　夫戒護送醫

快訊／吳詩儀勇奪巴黎奧運拳擊銅牌　親曝成就五環榮耀3大關鍵點

台灣一夜摘2銅牌！賴清德總統感動讚：台灣人民會繼續為你們加油

鄰居家傳槍響！他好奇查看　巴西男「瞬間爆頭」慘死陽台

政治熱門新聞

快訊／28架共機傍晚「四面環台」襲擾我空域　配合共艦聯合戰備警巡

黨慶火烤柯文哲　黃國昌、陳智菡諷：智商157被騙去簽6點協議？

蔣萬安帶二寶出席親子日　超乖巧合照1小時不吵不鬧

「台灣」布條遭奪　林佳龍：「麟洋配」金牌戰已促法方注意觀眾安全

憲法法庭高度政治角力　學者：對抗最高民意機構恐釀「反民主」困境

拆反高看板　邱臣遠：一切依法依規

賄選犯、放棄國籍者都成國策顧問？　媒體人籲總統府出面釋疑

游淑慧：京華城已是司法判斷案　嘆柯文哲介入後官員集體噤聲

林郁婷被質疑性別　他揭1事實：嬰兒一出生就為奧運處心積慮？

揭中華電信投資「零日攻擊」　王鴻薇控：要資料竟被回「商業機密」

反高虹安看板　4小時內遭拆除

林郁婷性別遭質疑　她引《哈利波特》一句話：全民一心挺你們

高醫大附設中和醫院「復健服務」常駐大武

賴清德新聘「98歲舅舅」童永任總統府資政　余天也任國策顧問

更多熱門

相關新聞

醫院通知冒名領藥！阿伯遭詐20多萬手法曝

醫院通知冒名領藥！阿伯遭詐20多萬手法曝

詐騙又有新話術！近期有詐騙集團冒充花蓮慈濟醫院藥劑師，並受害者健保卡疑似遭盜用、冒名領取藥品，再要求受害者寄出所有金融卡及提供密碼，有民眾因此受騙損失超過20萬元。對此，刑事局指出，詐騙集團專挑高齡年長族群，以假冒公務機構的手法詐騙，呼籲民眾接獲陌生來電時，應保持高度警覺，切勿輕易相信對方的身份及要求。

台中婦2度陷「戰地機師」愛情詐騙　

台中婦2度陷「戰地機師」愛情詐騙　

《神偷奶爸4》電影配樂藏驚喜

《神偷奶爸4》電影配樂藏驚喜

彰化女投資遭詐！加碼面交100萬逮2車手

彰化女投資遭詐！加碼面交100萬逮2車手

6寶爸當車手　倒貼2千元還要被關

6寶爸當車手　倒貼2千元還要被關

關鍵字：

詐騙高嘉瑜車庫娛樂電影會員

讀者迴響

熱門新聞

高雄妹遭3藝人「接力性侵」　提告敗訴

鬼門今晚打開！命理師點名「最衰3生肖」

賀台灣首面獎牌入袋！迷客夏「買1送1」明天開搶

即／7-11、OK優惠來了！歡慶李孟遠奪牌推買1送1

新北晚間嚴重車禍！18歲騎士命危搶救中

台灣第2面獎牌　吳詩儀止步4強奪銅

童玩節2非洲舞者失聯！被找到不想回國

花蓮20歲妹遭性侵　玩大冒險被扒光逞慾

麟洋金牌戰對中國！陸球迷氣「這倆平時裝死」

應援麟洋配「揮台灣國旗」遭制止！外國大叔1招秒解

基隆晚間砍人！28歲男「全身是血」求救

衛冕夢碎！陳雨菲爆冷止步8強

鬼月「7大恐怖禁忌」千萬別碰！

喝星巴克爽中發票千萬大獎！幸運兒在「這縣市」

中國羽球「臥槽姐」奪金　忍不住又飆金句

更多

最夯影音

更多

林郁婷賽後外媒擠破頭　教練：已不能用心疼形容

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了　「TANAKA穿執事服」合體邊荷律.李丹妃

幼園師掛錯名牌天兵爸載走　家長氣炸：自己小孩都抱錯

美國男送女友「貓咪花束」　6奶貓探頭萌翻網：好浪漫❤

汽車突停路口斑馬線　放人下車後方全堵住

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面