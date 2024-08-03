遭彭振聲指「加油添醋」　簡舒培揭：京華城容積獎勵就是柯文哲簽的

▲台北市議員簡舒培透露，京華城容積獎勵專簽公文是由前台北市長柯文哲簽的。（圖／翻攝自Facebook／簡舒培）

實習記者石嘉豪／台北報導

台北市議員簡舒培昨日透露，台北市前副市長彭振聲坦言，不滿幫柯背容積獎勵的黑鍋，且認為自己被陷於不義，然而，彭振聲隨後向媒體表示，自己的話被簡「加油添醋」。對此，簡舒培今（3日）怒指，彭振聲說自己說的是，都更容積獎勵是「最高首長的行政裁量權」，言下之意，就是在說，是柯文哲決定的，她公開講的內容，都是彭振聲說的，沒有加油添醋。

針對京華城案，簡舒培強調，她昨天揭露彭振聲的說法，直指「京華城的容積獎勵」就是市長柯文哲自己簽的，然而彭振聲卻說自己沒提「京華城案由柯文哲自己簽」，只是說都更容積獎勵是「最高首長的行政裁量權」。簡舒培認為，台北市的「最高行政首長」就是柯文哲本人，「最高首長的行政裁量」就等同於「柯文哲決定」，彭振聲只是換句話說、玩文字遊戲，沒想到柯文哲還真的只看標題不看內文，沾沾自喜的樣子，看了都替柯文哲尷尬。

簡舒培說明，事實上，能簽都市計畫公告的，不是副市長就是市長，而京華城案送到都委會討論的專簽，是柯文哲蓋的章。

此外，簡舒培進一步說明，送給京華城20%容積獎勵的專簽，也是柯文哲蓋的章，印章四周沒有任何「OOO代」的字樣，甚至還有柯文哲親筆簽下的日期。

因此，簡舒培狠酸，柯文哲自知閃不掉，只能繼續模糊焦點、講風涼話。「好笑的是，柯文哲自己政治誠信破滅，所謂的公開透明、刀叉吃人肉早在市長任內就一一破功。」

簡舒培還說，柯文哲現在為了幫自己開脫，連圖利不犯法都能公開講，這種政客的腦袋裡還有「信用」兩個字嗎？

簡舒培坦言，自己不知道彭振聲是受到什麼牛鬼蛇神、妖魔鬼怪的施壓，必須在吐露實情後又匆忙玩文字遊戲，隔空向柯文哲表忠來保護自己，只能希望柯文哲還有一點點良知，不要當這個妖魔鬼怪。

台北市議會京華城調查小組預計在8月20日訪談彭振聲，簡舒培強調，但柯文哲親簽京華城案，給出超乎想像的都更容積，全都不合常理。

最後，簡舒培認為，整個決策過程還是要跟市民清楚交代，如果柯文哲真的自認清白，就到議會來直球對決，不要躲起來當俗辣！