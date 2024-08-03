游淑慧：京華城已是司法判斷案　嘆柯文哲介入後官員集體噤聲

▲台北市議員游淑慧。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

身兼台北市議會京華城案調查小組召集人的北市議員游淑慧，今（3日）眼見北市議員簡舒培，與前市長柯文哲、前副市長彭振聲因「京華城案」隔空舌戰，為此，她在臉書以千字文指出，關於京華城案已經不是一個政策討論案，討論對不對、合不合理，而是一個司法判斷的案子，並且斷言，根據她目前的調查，柯文哲介入本案後，各局處官員幾乎集體噤聲了。

游淑慧提到，彭振聲之前曾拒絕至議會訪談，但日前突然主動與她聯繫表達願意來的立場，她身為調查小組召集人，自然歡迎也立即安排時間。游淑慧接著表示，為求客觀中立，且不受外界干擾，她未主動先向媒體公開此事，也從未事先跟彭振聲聊到任何案情。

因此，游淑慧強調，對於昨天簡舒培提及彭振聲的態度，她個人頗為意外，也對內容一無所知。但，在看到彭振聲回應簡舒培的部分，加上柯文哲也回嗆簡舒培後，她不禁想做出回應。

游淑慧表示，看到彭振聲昨天回應媒體說，市府官員不可能私下協助京華城案進到都委會，必須先送進都發局初審後，再排入都委會。

關於這樣的說法，游淑慧坦言，這正是她當時調查質疑的重點，因為京華城案不是由程序收件評估，而是本來排不進都市計畫委員會的案子，正因為市長交辦才排入。

游淑慧進一步指出，柯文哲每次都拿程序和公務員來背書、擋責，強調這個案子要經過數次都市計畫委員會的審查，整個過程中還包括有3組專案小組。

每次聽到柯文哲講這些論點，游淑慧就覺得這個男人沒良心又沒擔當，闖完禍不認帳，游淑慧說明，是柯文哲的交辦，才讓那麼多公務員必須碰這個大家一直在抗拒的案子。

簡而言之，游淑慧認為，若沒有柯文哲的指示、沒有彭振聲和黃景茂前局長的後續執行，這個案子送不進都市計畫委員會審查，也根本沒人會幫本案特殊召開三次專案小組研議。

游淑慧表示，事實上，若是去查資料，過去都發局和京華城交手已長達10年以上，監察院、都審、行政法院，基本上都是堅守立場的。

不過，游淑慧點出，直到柯文哲介入、收案、交辦後，之後多次的都審會議、內部會議，公務員突然就棄守了，在最關鍵的容積獲得的都市審議階段，各局處官員幾乎集體噤聲，沒有意見表達。

游淑慧舉例，有學者專家在都審會議中，質疑容積獎勵取得與付出，對價性與公益性不足，也就是拿到太多、付出太少。

然而，根據游淑慧的調查，柯文哲在便當會中，一指示盡速協助辦理，市府官員就沒有估價評估，還是照單全收。

另外，游淑慧還舉出其它例子，譬如，「認養基地西側復盛公園」，可以獲得4%容積獎勵，1117坪市價約20幾億。「這樣合理嗎？有沒有估算過對價？有沒有先問過工務局？」結果都發局回覆她，沒有估算過對價性。游淑慧還發現，連工務局也都沒有在都審會上表達意見。

最後一個例子，更讓游淑慧感到傻眼。同為調查小組成員的民進黨議員許淑華質疑，北市府給了京華城這麼大的開發量體，對於當地交通的影響和衝擊怎麼處理？

游淑慧不解，同樣也是都審委員的交通局，居然在歷次都審會中，都沒有提出意見和環境補償的要求。游淑慧說，交通局覺得交通補償問題，等都市設計階段再說，也就是等容積案過了再提。

綜上所述的三個例子，游淑慧斷言，京華城案已經不是一個政策討論案，討論對不對、合不合理，而是一個司法判斷的案子。

最後，游淑慧感慨，地方首長這樣大開方便之門，任意引用法條給與容積獎勵，到底是權限還是圖利？此舉合不合法司法可以判斷，社會大眾也能公斷。