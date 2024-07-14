獨／私吞百萬贓款！少男少女遭5煞軟禁　水房嗆警：我又沒怎樣

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區一對未成年少男、少女遭到強擄，並被囚禁在旅館，少年趁隙打電話報案，警方獲報趕抵，立即壓制現場負責看管的5人，追查囚禁原因得知，少年透過少女介紹擔任詐騙車手，但取款時黑吃黑，水房人員得知，將2人強擄至中和某旅館內囚禁，脅迫少年交出款項；警方目前仍在追查詐騙集團上游。

▲警方將許男等5人，依妨害自由罪移送偵辦，並追查其上游詐騙水房。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，遭強擄的15歲少年，透過朋友14歲少女介紹，擔任詐騙集團取款車手，上週四（11日）少年依照水房指示，向遭詐騙的被害人取得100萬現金後，友人卻提議私吞詐騙贓款，先將錢交給其他人，再對上游佯稱已將款項交出，事後再來分取利潤。但少年還未領到錢，上游水房22歲許男卻先找上門。

▲警方破門營救遭囚的未成年，許男還不願配合辯稱沒怎樣。（圖／記者陸運陞翻攝）

許男夥同25歲吳男強擄少年後，但見少年仍無法交出贓款，索性將介紹的少女一同擄走，並在晚上將2人開車載走，並軟禁在中和路上某旅館，隨後同夥23歲李男、21歲林男及其女友21歲林女趕抵旅館，並攜帶鋁棒、彈簧刀、辣椒水，對其揮舞並揚言不將錢交出，否則就動以私刑，讓少年聯絡涉嫌黑吃黑的友人。

隔天（12日）少年仍無法聯絡上黑吃黑的友人，趁看管的5人不注意，向警方報案遭到囚禁。警方循線前往旅社，在房內發現5名惡煞以及遭囚的少年、少女；許男還囂張嗆警「我又沒怎樣！」警員立即將其壓制逮捕，同時控制其他4人行動，並查獲1把鋁棒、3把彈簧刀及2瓶辣椒水，隨後將所有人帶回偵辦。

▲警方當場查扣鋁棒、折疊刀、辣椒水等證物。（圖／記者陸運陞翻攝）

少年供稱因擔任車手，與朋友謀劃黑吃黑100萬，才會遭到強擄，而少女則稱毫不知情，就被強擄囚禁。目前警方除了將涉嫌強擄囚禁少年、少女的5名惡煞，朝妨害自由等罪偵辦外，同時也追查涉嫌詐騙的上游水房，並查緝黑吃黑的男子及其同夥。