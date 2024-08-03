曳引車頭「換車道硬擠自小客」害翻轉180度　超扯畫面曝光

記者沈繼昌／桃園報導

國道一號內壢交流道北上路段昨（2）日晚間發生大車禍，一輛曳引車頭切換車道時，擦撞旁邊的自小客，由於雙方車速都很快，小客車遭撞後180度迴轉衝進內側路肩，嚇得後方聯結車急忙煞車，這段驚險畫面都被後方車輛行車紀錄器錄下，駕駛當場驚呼不已。國道一隊警方指出，這起事故並未造成人員傷亡，曳引車與小客車事後已自行和解，呼籲用路人變換車道應注意前後左右車況，確定安全無虞再切換，以避免造成他車危險。

▲國一內壢交流道附近昨晚發生曳引車疑似與小客車爭道。（圖／翻攝自臉書《內壢大小事》）

臉書《內壢人大小事》有網友PO出一段畫面，昨晚約10時許，國道1號內壢交流道北上路段，一輛曳引車疑似變換車道不當與一輛小客車發生擦撞，小客車被曳引車推擠後撞上內側護欄還翻轉180度才停下，後方一輛聯結車急忙煞車才未撞上，肇事的曳引車也緊急在中間車道煞車，整個驚險畫面被後方轎車行車紀錄器錄下，原PO當場驚呼不已。

國道一隊表示，此事故並未造成人員傷亡，事故車輛僅輕微受損，雙方駕駛已私下和解，警方呼籲汽車駕駛人在國道變換車道前，應切記注意觀察前後左右車況，並須打方向燈告知後方來車留意，確定安全無虞後再變換車道，以確保彼此行車安全。

▲國一內壢交流道附近昨晚發生曳引車疑似與小客車爭道，小客車遭推擠後撞上內側護欄後翻轉180度。（圖／翻攝自臉書《內壢大小事》）