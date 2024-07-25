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大陸 大陸焦點 特派現場

颱風凱米將登陸！福建多地宣布休假　已轉移超15萬名民眾　

▲▼已轉移群眾15.68萬人！颱風凱米持續逼近，將登陸福建這里。（圖／翻攝自中國中央氣象台）

▲颱風凱米直撲福建。（圖／翻攝自中國中央氣象台）

記者鄭思楠／綜合報導

今年第3號颱風凱米（大陸譯為「格美」）今天凌晨4時20分左右自桃園市新屋區附近出海後，朝福建直撲而去。大陸中央氣象台預計，凱米將於今天下午到夜間在福建秀嶼到連江一帶沿海登陸。目前，福建福州、泉州、莆田、寧德、三明、平潭等地已宣布實行「三停一休」，即停工（業）、停產、停課、休市等，福建省內所有旅客列車25日也全面停運。

綜合陸媒報導，福建省防指昨日發出工作提示函9份，並於24日12時提升防颱風應急響應至Ⅱ級、啟動防暴雨Ⅳ級應急響應，18時提升防颱風應急響應至Ⅰ級、提升防暴雨應急響應至Ⅲ級。福州、寧德、莆田市和平潭綜合實驗區防颱風應急響應為Ⅰ級，泉州、三明市防颱風應急響應為Ⅱ級，廈門、漳州、南平市防颱風應急響應為Ⅲ級，龍岩市防颱風應急響應為Ⅳ級。

莆田、泉州、平潭全市（區）實行「三停一休」，寧德市區、福安市、壽寧縣，福州市區、福清市、長樂區、永泰縣、連江縣，三明市區實行「三停一休」，即停工（業）、停產、停課、休市。

福建省沿海養殖漁排上人員29424人全部撤離上岸，其中勞動力人員28108人、老弱婦幼人員1316人；福建省出海漁船733艘全部進港避風，船上人員3199人全部撤離上岸。沿海73條客渡運航線停航，取消航班97架次。全省下沉幹部8.54萬人次，轉移群眾15.68萬人。

此外，今天，大陸華北、東北等地仍有較強降雨，內蒙古東部、吉林、遼寧、天津、河北東部、河南北部、山東北部等地部分地區有大到暴雨，內蒙古東南部、遼寧中西部、河北東北部、山東北部等地部分地區有大暴雨，局地伴有短時強降水、雷暴大風等強對流天氣。

「格美」潛在影響的省（區市）可能會超10個，具體來看，福建、浙江25至26日；江西、安徽26至27日；河南、山東27日；河北、北京、天津27至28日；遼寧吉林28至29日。

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