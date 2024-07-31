凱米颱風中南部淹慘　官員建議：修法強制大樓公設納防水閘門

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

凱米颱風中南部淹慘　政院官員建議：修法強制大樓公設納防水閘門

▲白河、後壁地區淹水嚴重，淹水位有深達2米左右，警、消救援都需搭救生艇。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲凱米颱風雨勢驚人，台南市白河、後壁地區淹水嚴重，淹水位有深達2米左右，警、消救援都需搭救生艇。（圖／記者林東良翻攝）

記者陳家祥／台北報導

凱米颱風重創中南部，各部會8月1日將赴行政院會報告災後復原措施。政院人士指出，此次重建經費將比照0403地震，以專案方式處理，但重建經費規模仍待與主計總處討論；官員認為，未來在防災、防洪的精進措施中，應加強居家防水層面，譬如修法強制大樓公設納入防水閘門設備，同時加強農田排水系統及預防性撤離。

針對此次凱米颱風帶來的風災，政院人士指出，從中央到地方其實都非常有經驗，台灣的地形加上氣候變遷，遭受到的天然災害很頻繁，尤其是地震每年都會有，「整體中央到底方政府到民間，對防災都有一定防護水準跟認知」。

政院人士說，5月30日院長卓榮泰就指示召開今年第一次的防汛會議，當時跟全國縣市的消防局長視訊，包含各單位運作機制以及各項整備工作，如下水道疏通、路樹修整，以及盤點檢視土石流潛勢地區。

在凱米颱風路徑圖出來後，政院人士說，7月22日就召開第一次的凱米颱風防災整備會議，針對花蓮、宜蘭、台北、新北、基隆的消防局長做報告。該人士說，任何颱風的關鍵在防災，防災重於救災、離災優於防災，且避災（預防性撤離）更要優於離災，攤開每一次颱風的傷亡來看，很多都是應該避災而沒有躲避所導致的。

政院人士指出，氣象署跟國科中心會運用最新的科技工具，判斷颱風路徑跟雨勢，這次的雨勢，主要落在中南部，「並不是突發事件，在23日時中央氣象署跟國科中心就單獨跟各縣市召開會議，當時就提出特別是南部山區雨勢會超過1800毫米，提醒南部地區要加強防災防水準備」。

政院人士說，凱米颱風的災害以雨量來看，相比當年的莫拉克風災損失程度已經輕很多，莫拉克的雨是大到車子都不能開，最嚴重的小林村，甚至是事後用空拍發現村子不見，是非常慘重的教訓。如今在土石流防治方面，莫拉克颱風後就針對全國土石流潛勢地區做調查，把災防準備做得更嚴密。

而針對凱米颱風的災後重建經費，政院人士說明，會比照0403地震的災後重建模式，一樣有一個專案，「會用專案編組的方式，管控復原進度」，預算來源方面則會由主計總處籌編。

針對這次中南部嚴重的淹水災情，政院人士認為，「防洪」是一個非常專業領域，是台灣防災很重要的一環。每經過一次颱風的考驗，台灣在防洪方面都會不斷檢討策進，專業技術面沒辦法談這麼清楚。

但該人士舉例，這次有高雄大樓的淹水住戶在擋防水閘門，「在防洪上來講，很多大樓住家還是要以自救為主，政府防洪措施沒辦法顧到每個住家」，私人住所的防淹水準備自己要做，也或許可以透過修法方式，要求大樓的公設要納入「防水閘門設施」，至少可以保護常設於地下室的機電系統。

▼中南部暴雨大樓地下室大淹水，官員建議可修法要求大樓公設納防水閘門因應。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄暴雨大淹水！台電搶修被迫放緩，17541戶仍停電中。（圖／記者賴文萱翻攝）

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行政院凱米颱風防災防水閘門

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