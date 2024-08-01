立院休會拚外交！　江啟臣明率團赴日本踢足球「抗日」

▲立法院副院長江啟臣。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院第11屆第1會期上個月16日落幕，立委們展開國會外交工作。立院副院長江啟臣今日才剛結束捷克的外交參訪團，明日則將帶團赴日參加2024台日國會議員足球友誼賽，參加立委藍、綠、白都有，包含台日交流聯誼會副會長洪孟楷、莊瑞雄、郭昱晴等人。

江啟臣上個月與中華民國與捷克暨奧地利國會友好聯誼會長、國民黨立委萬美玲帶團赴捷克訪問，參與委員包括江啟臣、呂玉玲、柯志恩、王育敏、洪孟楷、林憶君，除了捷克外也會造訪西班牙、義大利。

江啟臣才剛回國後，明天至5日則將帶團赴日參加2024台日國會議員足球友誼賽，參與立委包含台日交流聯誼會副會長洪孟楷、楊瓊瓔、陳玉珍、黃建賓、張啓楷、邱志偉、莊瑞雄、賴惠員、黃秀芳、郭昱晴。

而江啟臣8月15日晚間也將率立委啟程參加全美同鄉聯誼會活動，並於17日出席開幕典禮。江啟臣今日受訪時也提到，「全美台灣同鄉聯誼會」年會3月份就來找他來當致詞貴賓，當時也有答應把日期先留起來。

「我幾乎每年都會參加，但因為前兩年疫情與選舉，我才沒去參加，今年我說會盡量排除困難參加」，江啟臣說，至於其他人應該也是受邀前往。

