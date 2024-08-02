國會改革案下週辯論　蘇永欽：大法官別把自己角色擴大了

▲中華民國憲法學會、台灣行政法學會，以及國家政策研究基金會舉辦「憲法法庭裁判後，國會職權的困境與未來」座談會。與談人包含，前司法院副院長蘇永欽、東吳大學法律系教授李念祖、東吳大學法律系教授陳清秀、雲林科技大學科法所教授楊智傑 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

面對國會改革相關法案可能面臨遭大法官認定違憲的困境，專家學者今（2日）召開座談會討論。座談會主持人、曾任大法官的前司法院副院長蘇永欽表示，憲法法庭在調和憲政機關衝突時，大法官介入的時間要抓得很準確，對介入的深度、造成的改變等都要有清楚認知，不要把自己的角色擴大，畢竟這是一個還在進行中的民主過程，司法介入如何恰如其分，是很大難題。

「民主是堅定的信仰，但民主從來不是簡單的東西」，蘇永欽直言，憲法法庭不能在政治遊戲中參與，要能獨立超然來解釋憲法，因此大法官在什麼情況下適合介入，也就是受理聲請釋憲，還有做出暫時處分的裁定，這些相關作法能不帶有副作用，影響將來釋憲結果的決定，看起來是一個很大的難題。

蘇永欽認為，會造成今天這個問題，就是因為朝小野大，沒有國會多數的行政機關，如何通過法案取得預算，這當中很多問題就會發生，憲法管控機關在這過程中如何適當扮演角色，不只是台灣，全世界都會是難題，因此要冷靜務實看問題。

蘇永欽也說，憲法法庭在調和憲政機關衝突時，大法官介入的時間要抓得很準確，對介入的深度、造成的改變等都要有清楚認知，不要把自己的角色擴大。憲法第175條第一項條文也寫道，本憲法規定事項，有另定實施程序之必要者，以法律定之，就是把法律的補充權交給立法院，落實主權在民的實踐，保障立法權的空間與獨立性。

