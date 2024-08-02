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憲法法庭高度政治角力　學者：對抗最高民意機構恐釀「反民主」困境

▲▼ 中華民國憲法學會、台灣行政法學會，以及國家政策研究基金會舉辦「憲法法庭裁判後，國會職權的困境與未來」座談會。與談人包含，前司法院副院長蘇永欽、東吳大學法律系教授李念祖、東吳大學法律系教授陳清秀、雲林科技大學科法所教授楊智傑 。（圖／記者崔至雲攝）

▲中華民國憲法學會、台灣行政法學會，以及國家政策研究基金會舉辦「憲法法庭裁判後，國會職權的困境與未來」座談會。與談人包含，前司法院副院長蘇永欽、東吳大學法律系教授李念祖、東吳大學法律系教授陳清秀、雲林科技大學科法所教授楊智傑。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

針對日前通過的國會改革相關法案，憲法法庭下週將進行言詞辯論，中華民國憲法學會、台灣行政法學會，以及國家政策研究基金會今（2日）舉辦「憲法法庭裁判後，國會職權的困境與未來」座談會。東吳大學法律系教授李念祖直言，憲法法庭面對兩個憲政機關遇到衝突時，應該保持中立，面對立法院是最高民意機構，憲法法庭卻認為立法院三讀的法案是違憲的，這樣的論點是一個反民主的困境，如今的憲法法庭已是個充滿高度政治角力的單位。

針對立法形成自由和大法官憲法裁判之間界線何在？李念祖說明，這部分要從基本的問題談起，若過度思考枝節性的問題，會把整個大的憲政重要架構忽略，很可能走錯路徑。中華民國是主權在民的國家，行政院是執行民選的立法院通過的法案，依法行政就是這個意思；而在憲法之下，民選的立法院，是一公權力施政的起點。

李念祖直言，台灣是個年輕的，且在民主法治上學習的國家，我國對於立法權並沒有正當認識，因此運作上時常並不是如此滿意，但是沒有一個正常運作的立法院，我們就沒有民主政治、沒有民主可言。雖然說現在很多人認為目前的國會是「朝小野大」，但他認為，因為現在的國家元首是少數元首，現在的國會也沒有穩定，而行政院不是民選的機構，因此應該是「朝小野小」。

李念祖說明，憲法法庭處理的案件通常分為兩類，一類是人民的權利受到侵害，需要請憲法法庭來救濟，這是人權案件；另一類是兩個憲政機關有衝突時，需要由憲法法庭來仲裁憲法爭議，但是行政院不是民選機關，而立法院是民選機關，憲法法庭今天說民選機關的立法權是違憲的，會是一個反民主的困境。

李念祖指出，立法院是一個有相當足夠的立法跟行政空間的單位，但行政院不是一個民主選出來的機構，面對民選的機構，應該高度尊重，不僅是憲政機關的基本尊重，也是對民意的尊重，而憲法法庭也應該採極簡主義，保持他的中立。

李念祖直言，立法寫得好不好，跟違不違憲其實是兩件事，憲法法庭在這個地方應該只要處理有沒有違憲，而不是寫得好不好，常常看到輿論在說哪個立法充滿矛盾、充滿問題，但是有沒有違憲是憲法法庭該做的事情，現在看到的憲法法庭是個充滿高度政治角力的單位，憲法法庭作為一個法治的最後守護者，一定要非常小心謹慎，一定不可以過度介入，否則只會傷害憲法法庭的公信力，若一般人都可以看出來，他就是說誰的想法，這樣的憲法法庭力度是很薄弱的。
 

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