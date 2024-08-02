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社會 社會焦點 保障人權

幼園師掛錯名牌！天兵爸載去買雞蛋糕　家長氣炸：自己小孩都抱錯

▲幼孩,幼兒園（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲嘉義市某私立幼兒園發生抱錯小孩事件。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，下同）

記者翁伊森、戴若涵／嘉義報導

嘉義市某私立幼兒園1日下午發生抱錯小孩事件！一名父親到幼兒園接女兒，卻接成別人家的小孩，令對方家長焦急不已，雖然最後順利將兩名女童換回來，但過程中雙方家長發生口角，女兒遭抱錯的家長決定報警處理。教育處指出，園方目前已解聘抱錯小孩的老師，後續將依調查報告依法進行相關行政裁處。

據了解，女童A、B就讀於嘉義市某私立幼兒園幼幼班，事發當時幼兒園老師不小心將2人的名牌別錯。A女童的父親到校接孩子時，陰錯陽差地從老師手中接過B女童。

B女童母親稱，A父發現孩子的鞋子與出門時的不同雙時，還折回幼兒園告訴老師「小孩鞋子穿錯了」，並在上車後還曾與B女童對話，並帶著B女童下車去買雞蛋糕。

而B女童的祖父母到幼兒園去接孩子時，幼兒園老師輪番出來告訴祖父母，孩子因第一天上學情緒不穩，待老師安撫過後，會將孩子帶出，不料，阿嬤等著等著卻驚見孫女被一名陌生男子從外面抱回幼兒園。

B女童阿嬤見狀，趕緊將孫女抱回懷裡，並詢問A女童父親，「你連自己小孩都會抱錯喔」，A父聞言氣壞回嗆，「妳是在工X小」，雙方爆發爭執。B女童母親接獲消息後，決定報警處理，質疑A父為何認不出小孩的身分，直呼太扯了。

▲▼幼兒園老師。（圖／取自免費圖庫pexels）

針對這起事件，警方說明，派出所於1日下午接獲民眾報案，某幼兒園老師誤將名牌錯別於不同女童身上，而另名家長接送當下亦未發現，致使誤載女童離開，衍生雙方家長口角糾紛，警方已依規定開立報案證明，並通報市政府相關單位依權責查處。

教育處則指出，2日下午1時特幼科長已率員到園了解情形，及進行後續策進作為，園方表示，已解聘發生疏失錯交幼生的教保服務人員，雙方並至公園派出所備案，經查行車記錄器，幼生初步了解無被傷害。

教育處表示，幼兒園已完成校安通報，亦製作接送證及家長通知單加強宣導，後續將依調查報告，依法進行相關行政裁處，亦再次強調幼童安全的絕對重要性。

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