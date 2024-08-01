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大禹嶺至太魯閣持續搶修！分階段管制放行　8月行車攻略必看

▲台8線132.2k慈恩路段災修工區。（圖／公路局提供，下同）

台8線132.2k慈恩路段災修工區。（圖／公路局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台8線中橫公路東段於0403震災及凱米風災後，沿線搶修復建工程持續施工，因強震過後又逢颱風豪雨，道路邊坡穩定性低，落石頻率仍然較高，考量用路人安全及搶修復建工程需要，目前仍採分階段管制放行並視後續復建工程進度來逐步放寬管制措施。

▲台8線132.2k慈恩路段災修工區。（圖／公路局提供，下同）

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台8線183.6k福德祠工區。

公路局東區養護工程分局太魯閣工務段於7月30日再次邀請中橫公路大天祥地區住民與各業者代表，以及相關機關單位等討論8月份管制措施後獲致共識，訂定台8線中橫公路大禹嶺至太魯閣（110.1k~184.5k）路段8月份（8月1日至31日）施工交管措施如下∶

▲台8線132.2k慈恩路段災修工區。（圖／公路局提供，下同）

台8線173.4k 九曲洞東口113.07.29搶通後空拍畫面。

一、大禹嶺至天祥（110.1k~167.7k）路段，交通管制區間為114.6k（合歡派出所）~167.7k（天祥），不分平日、假日，於每日7時至16時30分，除沿線災修工區視施工需要採機動管制外，其餘時段不管制， 16時30分至18時30分以後禁止進入（只出不進）， 18時30分至翌日上午7時實施夜間封閉管制。另提醒由大禹嶺至太魯閣口之用路人，務必於16時30分前抵達天祥，以免錯過天祥至太魯閣口放行時段；由太魯閣口至大禹嶺之用路人則請利用中午12時至13時之放行時段通過天祥前往大禹嶺，以避免於18時30分後遭遇夜間封閉管制，敬請用路人妥為規劃行程。
二、天祥至太魯閣口（167.7k~184.5k）路段，不分平日、假日，每日放行4個時段（7時~8時、10時、12時~13時及16時30分~17時30分）外，公路搶修團隊為考量大天祥地區民生農產物資運送需求，自7月1日起於每日上午10時增加放行1次（限10時前已抵達天祥或太魯閣口管制站停等之車輛，俟排隊車流放行過後旋即封閉管制），另17時30分至18時30分以後禁止進入（只出不進），18時30分至翌日上午7時實施夜間封閉。

▲台8線132.2k慈恩路段災修工區。（圖／公路局提供，下同）

台8線174.8k錐麓隧道路段113.07.27搶修情形。

另太魯閣口至長春隧道路段仍續採自6月1日起實施之分流措施如下：
（一）西行（太魯閣往天祥方向）：太管處砂卡礑隧道→西拉岸隧道→台8線長春隧道→天祥。
（二）東行（天祥往太魯閣方向）：台8線→長春隧道→太魯閣口→花蓮（宜蘭）。

▲台8線132.2k慈恩路段災修工區。（圖／公路局提供，下同）

台8線180.5k寧安橋西端凱米颱風搶通後空拍圖。

每日管制放行前，搶修團隊均將先實施朝巡清理路面，不排除因天候或災害偶有延後放行或暫停放行之可能；管制放行時段內，如行經災修工區遇有臨時路況或施工需要或因地域環境有影響行車安全之虞時（例如流芳橋西端對岸岩壁有落石崩滑情形、零星邊坡土石泥流漫溢等），則將採機動管制措施，俟阻礙因素排除後再予警戒放行，以維用路人安全。

▲台8線132.2k慈恩路段災修工區。（圖／公路局提供，下同）

台8線182.7k至184.5k(長春隧道至閣口)路段進出車輛分流改道示意圖。

公路局呼籲用路人，山區道路地震及颱風豪雨（或連續降雨）過後易坍方、落石，路況難以掌握，非必要請勿於災後進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。

民眾請充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。
 

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