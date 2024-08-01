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凱米8艘船擱淺「一半已抽除殘油」　8／10全面抽完

▲▼依莉安娜(IRIANA)輪完成油污抽除。（圖／航港局提供）

▲依莉安娜(IRIANA)輪完成油污抽除。（圖／航港局提供）

記者蔡亞樺／台北報導

凱米颱風日前來襲，造成8艘外籍船舶擱淺於台南、高雄及屏東，擔心船舶油料污染海洋，航港局陸續進行殘油抽除作業，目前4艘船已經都抽除殘油，航港局今（1日）表示，剩餘4艘船舶持續進行，預計8月10日前全部完成。

航港局表示，7月28日完成巴西亞（BASIA）及阿諾（ALANO）等2艘船舶抽油作業後，今日也完成依莉安娜(IRIANA)輪245.2噸的殘油移除作業，確實數量待公證單位確認。

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擱淺於屏東縣枋山鄉的依莉安娜輪為水泥專用船，總噸位7757，擱淺當時未載運貨物，惟殘餘約245餘噸航行所需的燃油，倘不慎洩漏，恐衝擊屏東海岸線，於今日完成抽油作業，並展開船體拖帶移除的規劃。

▲▼依莉安娜(IRIANA)輪完成油污抽除。（圖／航港局提供）

▲擱淺於屏東縣枋山鄉依莉安娜(IRIANA)輪，已完成油污抽除。（圖／航港局提供）

航港局表示，新利（XIN LI）輪也在7月31日完成3噸的殘油移除作業，合計該等4艘船舶已移除約280餘噸的殘油與油污水，超過全部擱淺船舶剩餘油料總數的70%，降低海洋污染風險，至其餘4艘船舶持續進行抽油作業，相關作業預計於8月10日前完成。

航港局說，目前每日邀集相關單位召開應變會議，持續追蹤8艘船舶抽油作業的執行情形，現已完成依莉安娜(IRIANA)、新利(XIN LI)、巴西亞(BASIA)及阿諾(ALANO)等4艘船舶抽油作業，並針對鴻盛88(HONG SHENG 88)輪擱淺後漂流至興達漁港附近岸際的貨櫃(物)，辦理清潔與消毒作業與移除。

航港局強調，為確保作業安全，已協調相關市(縣)政府及海委會海巡署協助管制作業範圍內的人車進出，呼籲民眾，為維自身安全並避免影響應變工作，請勿隨意進入相關管制範圍及接近該等擱淺船舶。

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