　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳玉珍嗨終於嫁出去！喜接金門黨部主委　「一定參選2026縣長」

▲「立院女戰神」陳玉珍今接任國民黨金門縣黨部新任主委。（圖／陳玉珍提供）

▲「立院女戰神」陳玉珍今接任國民黨金門縣黨部新任主委。（圖／陳玉珍提供，下同）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委陳玉珍今（1日）正式接任國民黨金門縣黨部主委，除了開心高喊「我終於嫁出去了！」同時宣示一定會出戰2026金門縣長選舉。陳玉珍強調，自己已經做好準備，也有很多金門民眾殷切期盼，金門有很多事情需要她去努力，並承擔責任。

國民黨主席朱立倫一早飛往金門在典禮上親自宣讀派任書。陳玉珍接過派任書後開心表示，陪同主席進場時逐桌的握手，就好像在辦她的婚禮一樣，今天終於嫁出去了，嫁給了國民黨，「未來的責任更重，也要更努力，為了金門繼續往前衝。」

陳玉珍感謝很多在地資深黨員的支持，也感謝國民黨一路以來對她不離不棄。她說，在立法院裡雖然辛苦，每天坐飛機穿梭兩岸三地間當「空中飛人」卻不覺得累；累的是要通過法案，除了要跟民進黨立委文攻以外、還要武鬥，常有一些衝突的場面發生，緊接而來的就是民進黨網軍的攻擊，但是即便傷痕累累，只要每次回到金門，收到鄉親的鼓勵與支持，她就會覺得不管怎麼樣都要為金門努力的往前衝，即便再回到台北受到不同黨團的攻擊，萬箭穿心，她一樣會勇敢向前，這就是金門的精神。

針對「0214事件」在7月30日順利落幕後兩岸的情勢發展，陳玉珍指出，沒問題的話8月初就會陪同胡姓釣客的家屬，赴泉州把他接回來，讓他們一家團聚；也非常感謝這段期間陸方對這位金門鄉親的照顧，以及大陸海警當下伸出援手及時將2位釣客救上船。

▲「立院女戰神」陳玉珍今接任國民黨金門縣黨部新任主委。（圖／陳玉珍提供）

陳玉珍強調，金廈本就一家親，海上的救難、互助也時常發生，相信接下來也會一直維持這樣良好的氣氛，包括往後眾所期盼的陸客到金門旅遊的部分，都是可以正面期待的。

對於今天正式接任國民黨金門縣黨部主委後，是否在為2026金門縣長的選舉而鋪路？陳玉珍對此表示，事實上不管有沒有接任縣黨部主委，在參選2024立委時就有很多民眾對她有此期待，2026回到故鄉金門為鄉親做更多的服務也是她不能推卻、要一肩挑起的責任；接任主委後，在黨與政的部分更能合而為一，針對國民黨員的需求與資深黨員的照顧，以及年輕新血的加入，都是有幫助的。

最後，陳玉珍直言，金門的發展事實上離不開兩岸，國民黨跟大陸的往來也一直保持著良性的溝通；接任金門縣黨部主委後，不管在兩岸之間或是金門的發展上，她都會做出最大的貢獻。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
快訊／陳修將落跑了！　人間蒸發
快訊／雨彈升級！10縣市豪大雨特報
快訊／15張發票中千萬　明細全公布
快訊／周天成打趴日本一哥！挺進8強　對手苦笑丟拍
im.B案宣判！大帳房顏妙真變裝「跑給記者追」　正臉意外曝光
賴清德新聘「98歲舅舅」任總統府資政　余天任國策顧問
周天成抗癌完　34歲3度叩關奧運「小組第1晉級」網跪：帥爆了
快訊／對流旺盛！10縣市大雨特報　下到入夜
人事案「卡」立院！考試院3場國考將受影響　衝擊3萬國考生權益

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

徐千晴酸「像詐團」判賠15萬　鄭運鵬批剛好而已：說謊不負責應獲警惕

NCC新法施行日待人事通過後思考？　黃國昌批政院：停止踐踏民主法治

「柱姊」出馬了！　洪秀柱4號赴基隆力挺謝國樑「反惡罷」

賴清德新聘「98歲舅舅」童永任總統府資政　余天也任國策顧問

陳玉珍嗨終於嫁出去！喜接金門黨部主委　「一定參選2026縣長」

人事案「卡」立院！考試院3場國考將受影響　衝擊3萬國考生權益

酸鄭運鵬「徵才像詐團」判賠15萬　徐千晴：司法是否公正自在人心

經濟部援助颱風災戶！　淹水救助金最高4萬元、企業還有災復貸款

im.B詐騙案未辦陳歐珀　黃國昌嗆「遇到權貴就縮手」：人民怎信賴？

快訊／賴清德新聘27總統府資政、73國策顧問　蘇貞昌、謝長廷入列

詹家姊妹奧運止步32強　詹詠然：生涯不遺憾！

戴資穎、依瑟儂2人賽後擁抱　一起「紅了眼眶」惹哭網友！

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣! 精華版

外面成汪洋...廠內卻零星積水　「擋水神器」守住百年米廠！

J.K.羅琳批「中華隊奧運國手」　發文質疑林郁婷性別爭議

買太多食物無法出境　2人狂灌整瓶水肚超撐

姚元浩看鬼鬼包便當：很像廚餘　郭泓志被爆「鮑魚洗到哭」

李珠珢太可愛！動力火車都融化　尤秋興大跳「三振舞」..補妝也重現XD

全紅嬋今首秀 遇到發育期難關｜20240731 ET午間新聞

粗心媽上車直接發動開走　留女兒後方追喊：媽媽...

徐千晴酸「像詐團」判賠15萬　鄭運鵬批剛好而已：說謊不負責應獲警惕

NCC新法施行日待人事通過後思考？　黃國昌批政院：停止踐踏民主法治

「柱姊」出馬了！　洪秀柱4號赴基隆力挺謝國樑「反惡罷」

賴清德新聘「98歲舅舅」童永任總統府資政　余天也任國策顧問

陳玉珍嗨終於嫁出去！喜接金門黨部主委　「一定參選2026縣長」

人事案「卡」立院！考試院3場國考將受影響　衝擊3萬國考生權益

酸鄭運鵬「徵才像詐團」判賠15萬　徐千晴：司法是否公正自在人心

經濟部援助颱風災戶！　淹水救助金最高4萬元、企業還有災復貸款

im.B詐騙案未辦陳歐珀　黃國昌嗆「遇到權貴就縮手」：人民怎信賴？

快訊／賴清德新聘27總統府資政、73國策顧問　蘇貞昌、謝長廷入列

林志穎認了：Kimi已經比我高　14歲帥兒「狂打籃球」真實身高曝光

北醫、拜耳簽「數據驅動產學合作MOU」　針對「3疾病」分析治療

巴黎奧運一大亮點！　66歲奧運超級粉絲花費40年遊7屆奧運

快訊／陳修將落跑了！打死女友判囚10年10月　傳拘未到人間蒸發

哈尼雅葬禮「數千人夾道致哀」！　伊朗宣布全國哀悼3天

王齊麟奧運「躺地回擊」太神掀議！　釣出女友放閃回：他就小屁孩

2醫生「都愛上正妹護理師」醫院上演全武行！　1人被打進ICU

快訊／雨彈升級！10縣市豪大雨特報

網購多1步驟現賺！7-11限時7天「取貨送7元」　即起擴大點數折抵

英6旬翁「遭遊民推下鐵軌」！列車進站中　英勇路人秒衝救人

2騎士爆氣開戰畫面曝！藍衣哥先甩巴掌　黑衣男脫安全帽反攻

政治熱門新聞

賴清德新聘「98歲舅舅」童永任總統府資政　余天也任國策顧問

快訊／賴清德新聘27總統府資政、73國策顧問　蘇貞昌、謝長廷入列

曝柯文哲後悔藍白合破局　他揭對話：黨內有股聲音怪罪「這3人」

黃捷急了　他曝「惹到賴清德」內幕

高虹安貪污　他曝大水庫理論不適用原因

消失16分鐘？公衛文曝內幕：全身發涼

當烏鴉不是說說！　王世堅中執會暢所欲言30分鐘「8問」賴清德

卓榮泰鬆口：2030年可能重啟核電

北市去年還92億成還債王！唯一公債增加直轄市曝

JK羅琳質疑台灣拳后林郁婷性別　體育署長力挺

王義川看高虹安敗在10塊都摳

考試院人事案「卡」立院！　至少3萬國考生受影響

民進黨民調指「6成滿意治水成效」　她諷：淹水一定都是台灣人的錯

柯文哲嘆要接濟高虹安　卓冠廷揭高財報酸：民眾黨貧窮線1千8百萬？

更多熱門

相關新聞

考試院人事案「卡」立院！　至少3萬國考生受影響

考試院人事案「卡」立院！　至少3萬國考生受影響

考試院第13屆院長、副院長、考試委員任期依法將於本月31日屆滿，總統府日前也提出考試院第14屆被提名人名單，咨請立法院行使同意權，但相關人事面臨在野卡關、仍未審議。對此，考試院長黃榮村今（1日）表示，任期已進入最後30天倒數計時階段，衷心盼望人事同意權案能儘早完成，讓第14屆能夠順利就職，因為這不但攸關考試院的運作，更是未來國家考試啟動及辦理的重要關鍵。

謝國樑吃早餐遭「拆樑女」騷擾　國民黨怒了

謝國樑吃早餐遭「拆樑女」騷擾　國民黨怒了

站路口遭嗆「拆樑行動差你1票」 　謝國樑尷尬：謝謝

站路口遭嗆「拆樑行動差你1票」 　謝國樑尷尬：謝謝

藍白嗆罷「雙吳」反制罷樑、罷安　綠委：導向政黨鬥爭是汙衊人民

藍白嗆罷「雙吳」反制罷樑、罷安　綠委：導向政黨鬥爭是汙衊人民

政院駁卓揆未提2030年重啟核電　江啟臣批反覆：政策到底是什麼

政院駁卓揆未提2030年重啟核電　江啟臣批反覆：政策到底是什麼

關鍵字：

國民黨陳玉珍金門朱立倫

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨「毆打罔腰」影片曝光！　揮拳出腳踢1分鐘

外面一片汪洋！「擋水神器」守住百年米廠　2萬人震撼

「這種水準也敢去奧運」　他4字嗆酸民

依瑟儂親曝擁抱戴資穎時說了什麼

罔腰公開遭鳳梨「67秒毆打影片」

吳詩儀奪巴黎奧運首面獎牌！　家中麵店湧入好評：五星給詩儀

戴資穎爆哭！　感嘆做不到大家的期待

戴資穎「華麗轉身」留32冠女單之最

戴資穎「以後大家就會忘記我了」吐心聲

戴資穎瀟灑道別退休願望曝

快訊／5-6月發票誕生15名千萬幸運兒　19人中200萬大獎

快訊／災後現場曝！「泡麵土地公」歷火劫完全無損

快訊／南投「泡麵土地公」火警！香客逃竄

新竹夏令營15歲女學生玩漂漂河　卡石縫溺水亡

高雄26歲女乩童「關公上身」　身分曝光：超正4寶媽

更多

最夯影音

更多

詹家姊妹奧運止步32強　詹詠然：生涯不遺憾！

戴資穎、依瑟儂2人賽後擁抱　一起「紅了眼眶」惹哭網友！

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣! 精華版

外面成汪洋...廠內卻零星積水　「擋水神器」守住百年米廠！

J.K.羅琳批「中華隊奧運國手」　發文質疑林郁婷性別爭議

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面