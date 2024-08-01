陳玉珍嗨終於嫁出去！喜接金門黨部主委　「一定參選2026縣長」

▲「立院女戰神」陳玉珍今接任國民黨金門縣黨部新任主委。（圖／陳玉珍提供，下同）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委陳玉珍今（1日）正式接任國民黨金門縣黨部主委，除了開心高喊「我終於嫁出去了！」同時宣示一定會出戰2026金門縣長選舉。陳玉珍強調，自己已經做好準備，也有很多金門民眾殷切期盼，金門有很多事情需要她去努力，並承擔責任。

國民黨主席朱立倫一早飛往金門在典禮上親自宣讀派任書。陳玉珍接過派任書後開心表示，陪同主席進場時逐桌的握手，就好像在辦她的婚禮一樣，今天終於嫁出去了，嫁給了國民黨，「未來的責任更重，也要更努力，為了金門繼續往前衝。」

陳玉珍感謝很多在地資深黨員的支持，也感謝國民黨一路以來對她不離不棄。她說，在立法院裡雖然辛苦，每天坐飛機穿梭兩岸三地間當「空中飛人」卻不覺得累；累的是要通過法案，除了要跟民進黨立委文攻以外、還要武鬥，常有一些衝突的場面發生，緊接而來的就是民進黨網軍的攻擊，但是即便傷痕累累，只要每次回到金門，收到鄉親的鼓勵與支持，她就會覺得不管怎麼樣都要為金門努力的往前衝，即便再回到台北受到不同黨團的攻擊，萬箭穿心，她一樣會勇敢向前，這就是金門的精神。

針對「0214事件」在7月30日順利落幕後兩岸的情勢發展，陳玉珍指出，沒問題的話8月初就會陪同胡姓釣客的家屬，赴泉州把他接回來，讓他們一家團聚；也非常感謝這段期間陸方對這位金門鄉親的照顧，以及大陸海警當下伸出援手及時將2位釣客救上船。

陳玉珍強調，金廈本就一家親，海上的救難、互助也時常發生，相信接下來也會一直維持這樣良好的氣氛，包括往後眾所期盼的陸客到金門旅遊的部分，都是可以正面期待的。

對於今天正式接任國民黨金門縣黨部主委後，是否在為2026金門縣長的選舉而鋪路？陳玉珍對此表示，事實上不管有沒有接任縣黨部主委，在參選2024立委時就有很多民眾對她有此期待，2026回到故鄉金門為鄉親做更多的服務也是她不能推卻、要一肩挑起的責任；接任主委後，在黨與政的部分更能合而為一，針對國民黨員的需求與資深黨員的照顧，以及年輕新血的加入，都是有幫助的。

最後，陳玉珍直言，金門的發展事實上離不開兩岸，國民黨跟大陸的往來也一直保持著良性的溝通；接任金門縣黨部主委後，不管在兩岸之間或是金門的發展上，她都會做出最大的貢獻。