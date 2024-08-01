嘆金門翻船案處理太久「傷害兩岸」　朱立倫盼未來開放觀光旅遊

▲朱立倫出席國民黨金門縣黨部新任主任委員陳玉珍布達典禮。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

兩岸7月30日就「0214」金廈海域事件進行協商，罹難者家屬與我方達成共識，但對於陸委會主委邱垂正表示，事件是「在兩岸既有管道的持續溝通下，務實推動相關問題的妥善解決」，大陸國台辦昨晚強調，「此次溝通與兩岸協商談判無關」。國民黨主席朱立倫今（1日）指出，自己常講說遲到比不到好，「但是是不是真的太晚了，拖了將近半年，而且對我們漁民跟兩岸關係傷害非常的大！」希望未來要記取教訓。

0214金門快艇翻船事件日前落幕，陸委會發表四點聲明，提及政府當前的大陸政策就是以追求兩岸和平、互惠互利、共存共榮，及保障人民福祉為目標，這是我方持續釋放的善意，雙方政府更是責無旁貸，希望雙方皆能從這次事件汲取經驗，全力避免類此遺憾事件的再度發生。

朱立倫今日出席「國會改革說明會金門場、暨中國國民黨金門縣黨部新任主任委員陳玉珍布達典禮」時，被問及0214金門快艇翻船事件結束之後，有人反應政府慢慢拍？朱立倫指出，要先特別謝謝陳玉珍，也要謝謝金門縣政府，謝謝很多民間的團體大家一起努力終於落幕。

朱立倫感嘆，自己常講說遲到比不到好，「但是是否真的太晚了，拖了將近半年，而且對我們漁民跟兩岸關係傷害非常的大！」希望未來要記取教訓，「對話取代對抗，交流取代交惡」。

朱立倫強調，還有沒解決的問題，包括澎湖籍漁船還沒回來，也要拜託陳玉珍再多做溝通，還有觀光旅遊開放，希望有更多的大陸觀光客、團客，更多個人旅遊增進觀光旅遊業發展。