　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

停班課不是第1！網搜颱風最擔心10件事　「小孩罵罵號」也入列

▲三民區大樓淹水。（圖／記者吳世龍攝）

▲凱米颱風造成高雄嚴重災情，376棟大樓、透天地下室淹水。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺／高雄報導

近日凱米強颱侵襲台灣，對台灣造成嚴重災情，也引發網友在社群平台上討論各種颱風議題。長期關注網友動態的和捷關鍵資訊，根據各大平台及Google搜尋資料，彙整網友們對颱風來襲的10大擔憂，其中居冠的不是淹水，竟是「打亂工作或旅遊計畫」，第二則是「到底要不要停班停課」，顯見網友們在颱風當前的時刻，最關心的還是自己的福利。

高雄大學社會網絡中心委託和捷關鍵資訊調查，除了居冠的「打亂工作或旅遊計畫」，其餘第二到第十名依序為「到底要不要停班停課」、「到處淹水、土石流釀災情」、「停水停電沒網路」、「家裡或公司漏水」、「服務業冒險工作」、「菜價大漲」、「不知道要吃什麼」、「垃圾車沒有正常作業」、「小孩罵罵號」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄大學資管系主任楊書成。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄大學資管系主任楊書成。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄大學資訊管理學系系主任楊書成博士認為，民眾對於颱風的發生還是保持相對理性的態度，較多人擔心計畫是否生變，而常被拿來討論的停班停課議題，多數也是也是考量到家庭安置的問題，以及各種重建的工作難度等。

楊書成進一步指出，淹水、停水停電、菜價大漲等議題，也反映出民眾對於風災之後的擔憂，值得相關政府單位注意；服務業冒險工作、不知道吃什麼，也成為網友的熱議話題，表示網友心態上的矛盾，一方面擔心颱風天的民生問題，一方面也關心服務業員工的權益。

▲和捷關鍵資訊專員吳嘉盈。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲和捷關鍵資訊專員吳嘉盈指出，颱風期間也有民眾關心水庫進水量。（圖／記者許宥孺翻攝）

和捷關鍵資訊專員吳嘉盈表示，自2024年7月21日至28日期間，每日Google 搜尋量受凱米颱風影響相關搜尋量最大宗落在7月22日，有131萬餘筆颱風熱門話題搜尋紀錄，其中「颱風」、及「停班停課」各有50萬餘筆搜尋。較特別的是7月24日，竟然出現5萬多筆和「水庫」有關的搜尋，和「高雄淹水」的搜尋量相當，顯示有不少民眾關心水庫進水量等相關資訊，也反映颱風有弊也有利。

和捷關鍵資訊指出，台灣位於太平洋西側，常有颱風挾帶強風豪雨造成災害，也讓民眾在每年6至9月要繃緊神經關注氣象動態。從這次的網路數據調查可以發現，民眾最關切颱風對於暑假相關工作與旅遊安排的影響，而非僅是「渴望放假需求」的政治考量，值得縣市政府首長注意。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
快訊／麟洋配爭金牌戰門票　首局激戰18比21讓出
台股暴跌千點創紀錄　上市股票總市值跌破70兆大關
全紅嬋家人拒贊助「230萬元＋5套房」　全爸：希望她上大學　
快訊／雨區擴大「7縣市大雨特報」　大雷雨襲1地
快訊／混血泳將韓安齊遭「取消資格」　教練親曝主因
快訊／「跨欄美少女」張博雅100公尺首輪11秒88　無緣晉級
獨／Toyz、獄友「2人3腳」　卡囚車1分鐘

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

金門縣府轉播奧運羽球雙打賽事　鄉親聚集為「麟洋配」加油

灌醉「會飛的小強」？　疫情後「這一瓶」變身成殺蟲劑

幼兒園性侵案「家長爭取看監視畫面」　教育局：檢察官已同意

房間「狂傳嗯嗯嗯」嬌嗔　正宮1通電話！小三男友現身...神展開

獨／「地表最正啦啦隊」傳想離隊！全新身分曝　意外自揭感情現況

快訊／雨區擴大「7縣市大雨特報」　大雷雨襲1地

停班課不是第1！網搜颱風最擔心10件事　「小孩罵罵號」也入列

12星座「小心言行」！一周運勢一次看　天蠍遇貴人

法國《世界報》奧運獎牌榜「掛台灣國旗」！名稱還寫Taiwan

周末進烤箱「大台北飆破37度」　下周午後雷雨擴大轟5天

罔腰曝光「遭鳳梨爆揍影片」　公開送醫診斷書：我不忍了！

外送員亂放餐後搞消失！　客服冷回：初次發生可退款

「太腰瘦」泳裝吸千萬次觀看　陸游泳選手唐錢婷爆紅

汽車擋停車場入口　被提醒回：在等人

49歲林志穎娃娃臉自認「長得不合理XD」　和林志玲.謝金燕是同學：保養比我好！

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

戴資穎眼眶泛紅揮手謝群眾　教練談賽後擁抱：英雄相惜

女高中生魂斷夏令營父親心碎 出事才知業者沒投保：忘了！

「看到小戴哭真的會想哭！」　郭婞淳哽咽：心跟著一起跳動

戴資穎負傷上陣 拚到流血0比2不敵依瑟儂 ...奧運最終戰落幕

金門縣府轉播奧運羽球雙打賽事　鄉親聚集為「麟洋配」加油

灌醉「會飛的小強」？　疫情後「這一瓶」變身成殺蟲劑

幼兒園性侵案「家長爭取看監視畫面」　教育局：檢察官已同意

房間「狂傳嗯嗯嗯」嬌嗔　正宮1通電話！小三男友現身...神展開

獨／「地表最正啦啦隊」傳想離隊！全新身分曝　意外自揭感情現況

快訊／雨區擴大「7縣市大雨特報」　大雷雨襲1地

停班課不是第1！網搜颱風最擔心10件事　「小孩罵罵號」也入列

12星座「小心言行」！一周運勢一次看　天蠍遇貴人

法國《世界報》奧運獎牌榜「掛台灣國旗」！名稱還寫Taiwan

周末進烤箱「大台北飆破37度」　下周午後雷雨擴大轟5天

挺歷史老屋整修與活化　台南文化局開放補助受理申請到10月17日

徐基麟已投Live BP　盧孟揚續留先發輪值

鐵花新聚落Blue House音樂空間設備升級　下半年演出即日展開

熱氣球光雕音樂會鹿野高台嗨翻天　嘻哈天團玖壹壹接棒壓軸

大陸中古屋價格「連跌27個月」　分析：以價換量趨勢延續

屏東縣警局督察長+東港及恆春分局交接　場面簡單隆重

企業助「更」雲林監獄與企業交流　助出監收容人就業

確保民眾夏日水上安全　南消六大結合海巡署辦理船艇救援演練

蛋商進口7萬顆巴西過期蛋...負責人輕判緩刑　桃檢：將上訴！

費德勒助她拍落世界球后？　鄭欽文：他是我的靈感來源

汪海邊玩煞車不及落海　狼狽游上岸媽在旁大笑

生活熱門新聞

外面一片汪洋！「擋水神器」守住百年米廠　2萬人震撼

調情做1事讓超解　男網友：就是想做

台灣人「1吃法」享用麥當勞薯條　日網紅衝擊很大

悚！鬼門開前「連燒3宮廟」　民俗專家曝3原因

找到真愛！8月桃花爆棚TOP3星座

「31歲廣達工程師」奪銀牌　他驚問：下班不累嗎

下周可能有颱風！大範圍「季風環流圈」將建立　影響日本機率高

8微罪不開放檢舉後「首周罰單反暴增2萬件」　交通部揭原因　

旅客落軌「遭自強號撞上」卡在車底　台鐵竹南＝苗栗單線行車

鬼月飲食5大禁忌　一吃「好兄弟來了」

「奧運1女將」幾乎0負評！網狂點頭：厲害到沒對手

快訊／對流旺盛！10縣市大雨特報　下到入夜

快訊／午後雨彈來了「5縣市大雨特報」　下到入夜

不只降體重！「削皮芭樂」好處超多　醫曝實驗結果

更多熱門

相關新聞

凱米颱風重創養殖區　張麗善指示從優理賠

凱米颱風重創養殖區　張麗善指示從優理賠

凱米颱風造成雲林養殖漁業生產區多處魚塭溢潰堤，今（1）日縣長張麗善率交工、水利、農業團隊，在副議長蔡蔡咏鍀、議員蔡孟真、口湖鄉長李龍飛、口湖鄉代會主席王溪邊、雲林縣養殖養殖協會總幹事蔡春常會同漁業署科長魏立帆，前往口湖蔦松大排N30號橋及口湖蚶仔寮勘查了解復原工作。

人妻偷吃超商老闆生2女　中校綠帽戴了10年

人妻偷吃超商老闆生2女　中校綠帽戴了10年

凱米強襲虎航堅不停飛　員工慘住淹水飯店涉險上班

凱米強襲虎航堅不停飛　員工慘住淹水飯店涉險上班

獼猴入侵！金煌芒果被「亂啃丟滿地」

獼猴入侵！金煌芒果被「亂啃丟滿地」

即／高雄17飲品腸桿菌科超標　驚見義大天悅+麻古茶坊

即／高雄17飲品腸桿菌科超標　驚見義大天悅+麻古茶坊

關鍵字：

高雄凱米颱風高雄大學高雄大學資訊管理學系

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台東男遭砍　「右手掌斷了」躺地痛嚎

資深新聞人范琪斐宣布跟老公離婚　

爆多人以為李洋身高170↓　一查全驚呆：很高

鳳梨老婆改口認了「被打好幾次」

46秒就認輸！女拳手被對手打到跪地痛哭

都愛上正妹護理師！2醫生互毆　一人被打進ICU

大比分落後！中國桌球一哥離場換球衣上演大逆轉

曾傳昇涉賭博遭起訴　味全龍已通報聯盟

即／Toyz入獄79天　放風上銬畫面曝

27秒禮讓行人2次　駕駛被檢舉罰2.4萬

幼園師掛錯名牌…嘉義爸「接走別人家小孩」！

台股崩跌1004點「創史上最大跌點」　台積電大跌57元

快訊／發狠揮刀「砍斷右手掌」！兇手落網了

即／美股突「大怒神下跌」　道瓊狂瀉441點

再誣林郁婷是雙性人　JK羅琳：可選擇不作弊

更多

最夯影音

更多

罔腰曝光「遭鳳梨爆揍影片」　公開送醫診斷書：我不忍了！

外送員亂放餐後搞消失！　客服冷回：初次發生可退款

「太腰瘦」泳裝吸千萬次觀看　陸游泳選手唐錢婷爆紅

汽車擋停車場入口　被提醒回：在等人

49歲林志穎娃娃臉自認「長得不合理XD」　和林志玲.謝金燕是同學：保養比我好！

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面