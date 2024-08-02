停班課不是第1！網搜颱風最擔心10件事　「小孩罵罵號」也入列

▲凱米颱風造成高雄嚴重災情，376棟大樓、透天地下室淹水。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺／高雄報導

近日凱米強颱侵襲台灣，對台灣造成嚴重災情，也引發網友在社群平台上討論各種颱風議題。長期關注網友動態的和捷關鍵資訊，根據各大平台及Google搜尋資料，彙整網友們對颱風來襲的10大擔憂，其中居冠的不是淹水，竟是「打亂工作或旅遊計畫」，第二則是「到底要不要停班停課」，顯見網友們在颱風當前的時刻，最關心的還是自己的福利。

高雄大學社會網絡中心委託和捷關鍵資訊調查，除了居冠的「打亂工作或旅遊計畫」，其餘第二到第十名依序為「到底要不要停班停課」、「到處淹水、土石流釀災情」、「停水停電沒網路」、「家裡或公司漏水」、「服務業冒險工作」、「菜價大漲」、「不知道要吃什麼」、「垃圾車沒有正常作業」、「小孩罵罵號」。

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▲高雄大學資管系主任楊書成。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄大學資訊管理學系系主任楊書成博士認為，民眾對於颱風的發生還是保持相對理性的態度，較多人擔心計畫是否生變，而常被拿來討論的停班停課議題，多數也是也是考量到家庭安置的問題，以及各種重建的工作難度等。

楊書成進一步指出，淹水、停水停電、菜價大漲等議題，也反映出民眾對於風災之後的擔憂，值得相關政府單位注意；服務業冒險工作、不知道吃什麼，也成為網友的熱議話題，表示網友心態上的矛盾，一方面擔心颱風天的民生問題，一方面也關心服務業員工的權益。

▲和捷關鍵資訊專員吳嘉盈指出，颱風期間也有民眾關心水庫進水量。（圖／記者許宥孺翻攝）

和捷關鍵資訊專員吳嘉盈表示，自2024年7月21日至28日期間，每日Google 搜尋量受凱米颱風影響相關搜尋量最大宗落在7月22日，有131萬餘筆颱風熱門話題搜尋紀錄，其中「颱風」、及「停班停課」各有50萬餘筆搜尋。較特別的是7月24日，竟然出現5萬多筆和「水庫」有關的搜尋，和「高雄淹水」的搜尋量相當，顯示有不少民眾關心水庫進水量等相關資訊，也反映颱風有弊也有利。

和捷關鍵資訊指出，台灣位於太平洋西側，常有颱風挾帶強風豪雨造成災害，也讓民眾在每年6至9月要繃緊神經關注氣象動態。從這次的網路數據調查可以發現，民眾最關切颱風對於暑假相關工作與旅遊安排的影響，而非僅是「渴望放假需求」的政治考量，值得縣市政府首長注意。