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快訊／高雄17飲品腸桿菌科超標　驚見義大天悅+麗尊酒店+麻古茶坊

▲▼高雄冰飲品稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲樺達奶茶左營高鐵店因熱量標示不符遭罰款。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市衛生局今年上半年針對轄內手搖飲店、冰果店、咖啡店、餐廳等店家進行抽驗，檢驗內容包括衛生標準、熱量標示等，其中樺達奶茶左營高鐵店、路人咖啡熱量標示不符，分別遭開罰4、3萬元。此外，在149件抽驗樣品中，也發現有17件腸桿菌科超標，包括麻古茶坊裕誠店、鶴茶樓鳳山五甲店、麗尊酒店、義大天悅飯店都中鏢。

為維護民眾夏季食用飲冰品衛生安全，高雄市衛生局在上半年針對轄內手搖飲店、冰果店、咖啡店及餐廳等現場調製飲品及冰品進行抽驗，抽驗冰品、冰塊、手搖飲料、果汁、配料等，共計抽驗149件，檢驗衛生標準、防腐劑、著色劑、甜味劑、咖啡因、 總糖量、總熱量。

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衛生局指出，其中樺達奶茶左營高鐵店，因總糖量及總熱量大於誤差允許範圍，明顯與標示不符，依法開罰4萬元；三民區天津街的路人咖啡則未標示總糖量、總熱量、咖啡原產地，依法開罰3萬元。兩家店已依法裁罰並改正完成。

▲▼高雄冰飲品稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄衛生局啟動冰飲品稽查。（圖片業者未違規／記者許宥孺翻攝）

此外，還有17件腸桿菌科超標與衛生標準不符，不過經限期改善後再進行抽驗都合格。包括大埔平價鐵板燒鳥松店的古早味紅茶、戴青草茶販售的菊花茶、曾家莊手工饅頭永和四海豆漿(永和王家手工饅頭店)販售的豆漿；肆參鮮仁武店的無糖紅茶、紅茶牛奶。

飯店部分也被檢出衛生疑慮，包括義大天悅飯店天悅自助餐廳提供的冬瓜蜜、天悅飯店的奶茶；麗尊酒店的茶花綠茶、金選奶茶、冰咖啡。連鎖茶飲部分，鶴茶樓鳳山五甲店的鶴頂紅茶、麻古茶坊裕誠店的高山金萱茶都入列。

▲高雄冰飲品稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄衛生局上半年針對手搖飲店、冰果店、咖啡店、餐廳等店家進行抽驗。（圖／記者許宥孺翻攝）

冰品店部分，網紅霜淇淋店「空氣分子霜淇淋」販售的泰式奶茶霜淇淋、橋頭糖廠的牛奶冰棒、苓雅區的豐源冰淇淋廠採樣的冰塊、燕巢區銀河美食販售的清冰，以及一碗只要10元的黃家粉圓冰也檢出腸桿菌超標。

衛生局呼籲食品業者，應落實衛生自主管理，從業人員應保持良好衛生習慣，並落實作業場所、設備、盛裝容器具、原材料貯存等衛生管理，重視食品製程與確保品質，嚴格把關食安，針對違法必定依法處辦、絕不寬貸。相關抽驗結果均已陸續更新於食安地圖

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高雄衛生局麻古茶坊鶴茶樓樺達奶茶

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