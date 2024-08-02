女律師百萬買兇教訓前男友！饒舌歌手張伍逃過潑酸　關鍵原因曝

記者邱中岳／台北報導

北市中正區日前接連發生1名饒舌歌手，在路邊無故遭人毆打甚至潑水，原來是前女友不滿不雅照片被貼在網路上，前女友懷疑是饒舌歌手的前男友所為，以1百萬買兇給前男友一個教訓，先徒手毆打歌手，但前女友不認同又要求棍棒毆打，最後一次前女友甚至指示潑酸，但是行凶者認為太兇殘，所以才會潑水處理，後來前女友不滿意要求重來，行凶者夥同被害人商討演戲滿足買兇傷人的前女友，但因辦事不力只收到72萬元的費用。

警方調查，37歲「張伍」是國內頗具知名度的饒舌歌手，多年前與身為律師工作的31歲胡姓前女友分手之後，胡女與另名男子結婚，但是卻在2023年左右，發現曾經與張交往的不雅照片被散佈在網路上，氣得跑去找張姓男子理論，理論後照片就被撤下，導致胡又更相信事件是張伍所為，因此找來孫姓閨蜜密謀報復。

▲胡姓女律師找了孫姓女閨蜜的親弟弟打人報復，孫弟教唆小弟前往張的住處附近堵人。(圖／記者邱中岳翻攝）

孫姓閨蜜替胡女找來弟弟，雙方在台中面交50萬元訂金，答應事成之後再付50萬，胡女指示孫報復張伍，孫再夥同不特定人士，在北市中正區附近，第一次先以徒手毆打張伍，但是胡女又不滿，要求孫等人持棍棒毆打張伍，導致張身體多處擦挫傷，但是胡姓前女友還是不滿意，要孫對張潑灑硫酸洩憤。

▲胡姓女律師花百萬打人又要求潑酸，但不滿意行動結果，所以最後僅付72萬元。(圖／記者劉昌松攝）



孫認為潑灑硫酸實在太過分也太殘忍，所以才會朝張潑水，但是胡女看了影片不甚滿意，所以才會要孫再次動手潑酸，但是孫實在於心不忍，向張伍坦承是受到胡女教唆，2人連夜密謀「畫面」，再度配合行凶讓胡女滿意，但是因為多次要求的動作未能完成，所以除了事前50萬訂金，僅又再度支付22萬元。

▲孫姓男子等人不忍朝張男（右2）潑灑硫酸，於是找來張及其女友（左2）商討演出假潑酸戲碼。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方接獲報案後陸續展開追查，並在5月底收網，逮捕涉嫌教唆的胡姓夫妻檔、孫姓主嫌等11人，訊後依照傷害、恐嚇以及《組織犯罪條例》等罪嫌送辦，台北地檢署2日依教唆傷害、恐嚇等罪起訴胡書瑜等10人，檢察官並以胡書瑜身為律師知法犯法，請法院從重量刑。