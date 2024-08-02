　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女律師百萬買兇教訓前男友！饒舌歌手張伍逃過潑酸　關鍵原因曝

記者邱中岳／台北報導

北市中正區日前接連發生1名饒舌歌手，在路邊無故遭人毆打甚至潑水，原來是前女友不滿不雅照片被貼在網路上，前女友懷疑是饒舌歌手的前男友所為，以1百萬買兇給前男友一個教訓，先徒手毆打歌手，但前女友不認同又要求棍棒毆打，最後一次前女友甚至指示潑酸，但是行凶者認為太兇殘，所以才會潑水處理，後來前女友不滿意要求重來，行凶者夥同被害人商討演戲滿足買兇傷人的前女友，但因辦事不力只收到72萬元的費用。

警方調查，37歲「張伍」是國內頗具知名度的饒舌歌手，多年前與身為律師工作的31歲胡姓前女友分手之後，胡女與另名男子結婚，但是卻在2023年左右，發現曾經與張交往的不雅照片被散佈在網路上，氣得跑去找張姓男子理論，理論後照片就被撤下，導致胡又更相信事件是張伍所為，因此找來孫姓閨蜜密謀報復。

▲▼她不滿被貼不雅照，花百萬打人又要求潑酸。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲胡姓女律師找了孫姓女閨蜜的親弟弟打人報復，孫弟教唆小弟前往張的住處附近堵人。(圖／記者邱中岳翻攝）

孫姓閨蜜替胡女找來弟弟，雙方在台中面交50萬元訂金，答應事成之後再付50萬，胡女指示孫報復張伍，孫再夥同不特定人士，在北市中正區附近，第一次先以徒手毆打張伍，但是胡女又不滿，要求孫等人持棍棒毆打張伍，導致張身體多處擦挫傷，但是胡姓前女友還是不滿意，要孫對張潑灑硫酸洩憤。

▲▼組織犯罪教唆案，游尊鈞、胡書瑜夫妻。（圖／記者劉昌松攝）

▲胡姓女律師花百萬打人又要求潑酸，但不滿意行動結果，所以最後僅付72萬元。(圖／記者劉昌松攝）

孫認為潑灑硫酸實在太過分也太殘忍，所以才會朝張潑水，但是胡女看了影片不甚滿意，所以才會要孫再次動手潑酸，但是孫實在於心不忍，向張伍坦承是受到胡女教唆，2人連夜密謀「畫面」，再度配合行凶讓胡女滿意，但是因為多次要求的動作未能完成，所以除了事前50萬訂金，僅又再度支付22萬元。

▲▼她不滿被貼不雅照，花百萬打人又要求潑酸。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲孫姓男子等人不忍朝張男（右2）潑灑硫酸，於是找來張及其女友（左2）商討演出假潑酸戲碼。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方接獲報案後陸續展開追查，並在5月底收網，逮捕涉嫌教唆的胡姓夫妻檔、孫姓主嫌等11人，訊後依照傷害、恐嚇以及《組織犯罪條例》等罪嫌送辦，台北地檢署2日依教唆傷害、恐嚇等罪起訴胡書瑜等10人，檢察官並以胡書瑜身為律師知法犯法，請法院從重量刑。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
快訊／台美混血韓安齊犯規！　遭判定失格
真的是女生！阿爾及利亞女將跟林郁婷同遭遇　兒時照片曝光
奧運性別爭議延燒！　川普、馬斯克加入戰局
凱米強襲虎航堅不停飛！員工住淹水飯店涉險上班　內部信曝光
快訊／高中籃球場火燒車　1人陳屍車內
快訊／國家警報響！大雷雨襲2縣市
快訊／射箭混團惜敗「大魔王」韓國！台灣組合無緣8強
快訊／「跨欄美少女」張博雅初登奧運　100公尺預賽11秒99
快訊／11歲女童遭浪捲走　宣告不治

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

遭刺頸仍奮勇壓制脫逃人犯　新店戒治所管理員被讚：足堪楷模

獨／Toyz「2人3腳」卡囚車1分鐘　自爆要做手術求法官一件事

桃園男帶2幼女傳訊家人後失聯　警即刻救援找到人車力阻憾事

出軌超商老闆墮胎2次！人妻店員仍為他生2女　陸軍中校慘綠10年

凱米強襲虎航堅不停飛！員工慘住淹水飯店涉險上班　內部信曝光

快訊／嘉義某高中籃球場火燒車！　1人陳屍車內

咬一口就丟！金煌芒果被獼猴亂啃丟滿地　果農心痛：糟蹋啦

女律師百萬買兇教訓前男友！饒舌歌手張伍逃過潑酸　關鍵原因曝

快訊／台東11歲女童海邊戲水「遭浪捲走」！　搶救無效亡

快訊／台東5童戲水「2人被海浪捲走」！11歲女童無呼吸心跳搶救中

罔腰曝光「遭鳳梨爆揍影片」　公開送醫診斷書：我不忍了！

外送員亂放餐後搞消失！　客服冷回：初次發生可退款

「太腰瘦」泳裝吸千萬次觀看　陸游泳選手唐錢婷爆紅

汽車擋停車場入口　被提醒回：在等人

49歲林志穎娃娃臉自認「長得不合理XD」　和林志玲.謝金燕是同學：保養比我好！

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

戴資穎眼眶泛紅揮手謝群眾　教練談賽後擁抱：英雄相惜

女高中生魂斷夏令營父親心碎 出事才知業者沒投保：忘了！

「看到小戴哭真的會想哭！」　郭婞淳哽咽：心跟著一起跳動

戴資穎負傷上陣 拚到流血0比2不敵依瑟儂 ...奧運最終戰落幕

遭刺頸仍奮勇壓制脫逃人犯　新店戒治所管理員被讚：足堪楷模

獨／Toyz「2人3腳」卡囚車1分鐘　自爆要做手術求法官一件事

桃園男帶2幼女傳訊家人後失聯　警即刻救援找到人車力阻憾事

出軌超商老闆墮胎2次！人妻店員仍為他生2女　陸軍中校慘綠10年

凱米強襲虎航堅不停飛！員工慘住淹水飯店涉險上班　內部信曝光

快訊／嘉義某高中籃球場火燒車！　1人陳屍車內

咬一口就丟！金煌芒果被獼猴亂啃丟滿地　果農心痛：糟蹋啦

女律師百萬買兇教訓前男友！饒舌歌手張伍逃過潑酸　關鍵原因曝

快訊／台東11歲女童海邊戲水「遭浪捲走」！　搶救無效亡

快訊／台東5童戲水「2人被海浪捲走」！11歲女童無呼吸心跳搶救中

陸8成跨境電商企業　看好下半年成長動能

日本熊本縣知事計劃8月底訪台　擬赴台積電總部

魚塭溢潰堤！凱米颱風重創雲林養殖區　張麗善指示從優理賠

快訊／台美混血韓安齊200公尺混合式2分13秒97　分組第2因犯規失格

戴資穎決戰依瑟儂「百萬YTR場邊大叫」！　熱情告白直播全放送

獨／米可白曝18秒放閃片「孫綻霸氣親嘴」　看到結尾甜爆了！

夏季燥熱情緒爆棚！輕鬆拿捏鬆弛感的5個Tips　提升社交好感度

曬日光浴遇「蓋天沙塵暴」　她驚：全是蜻蜓有人嚇到尖叫

遭刺頸仍奮勇壓制脫逃人犯　新店戒治所管理員被讚：足堪楷模

中正區府前地標「全坤衡峰」　旗艦店面珍稀釋出

「最美禮生」夜市爆走光危機！肩帶滑落露出一片雪白…急伸手遮胸

社會熱門新聞

快訊／台東男遭砍　「右手掌斷了」躺地痛嚎

即／Toyz入獄79天　放風上銬畫面曝

快訊／發狠揮刀「砍斷右手掌」！兇手落網了

27秒禮讓行人2次　駕駛被檢舉罰2.4萬

竹科驚見洗門風！男員工大門口下跪　聯發科說話了

獨／扮「金秀賢」嘿咻18歲妹　淫狼騙砲30少女

溺斃女高中生最後身影曝！父控夏令營教練無作為

看女兒溺斃前最後照　父心碎：她被水流沖下去卡住

21歲男被砍斷手掌原因曝　衝突落跑竟誤上仇家車

登山老鳥南二段喪命！搜救見「3人疊一起」

陳修將打死女友棄保潛逃　檢發通緝令時效40年

即／知名饒舌歌手「出門就被打」　竟是律師前女友買凶

台中驚爆8大酷刑虐童！幼園師逼「綑手學狗吃飯」

幼園師掛錯名牌…嘉義爸「接走別人家小孩」！

更多熱門

相關新聞

3律師涉洩密　汪小菲委任律師不起訴

3律師涉洩密　汪小菲委任律師不起訴

台北地檢署前年偵辦一對教授夫妻涉嫌侵占專利案時，搜索時意外發現一份台南地檢署偵辦其他案件的卷證資料，查出法律事務所所長劉振瑋，與受雇律師黃雨柔、王筱雯，竟將檢察官聲押被告的卷證影本直接交給當事人。台北地檢署調查後，2日依洩漏國防以外秘密及非法利用個資等罪，起訴劉、黃、王3名律師，曾幫汪小菲打離婚訴訟的律師呂月瑛，因罪嫌不足，獲不起訴處分。

即／知名饒舌歌手「出門就被打」　竟是律師前女友買凶

即／知名饒舌歌手「出門就被打」　竟是律師前女友買凶

《SMTM》39歲饒舌歌手暴打路人！　受害者牙齒受損、眼睛撕裂傷

《SMTM》39歲饒舌歌手暴打路人！　受害者牙齒受損、眼睛撕裂傷

律師曝高虹安還有「1方法」可繼續當市長

律師曝高虹安還有「1方法」可繼續當市長

勾結詐團盜領上億遺產　北市貪警遭收押

勾結詐團盜領上億遺產　北市貪警遭收押

關鍵字：

律師饒舌歌手不雅照

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台東男遭砍　「右手掌斷了」躺地痛嚎

資深新聞人范琪斐宣布跟老公離婚　

爆多人以為李洋身高170↓　一查全驚呆：很高

鳳梨老婆改口認了「被打好幾次」

46秒就認輸！女拳手被對手打到跪地痛哭

都愛上正妹護理師！2醫生互毆　一人被打進ICU

大比分落後！中國桌球一哥離場換球衣上演大逆轉

曾傳昇涉賭博遭起訴　味全龍已通報聯盟

即／Toyz入獄79天　放風上銬畫面曝

台股崩跌1004點「創史上最大跌點」　台積電大跌57元

即／美股突「大怒神下跌」　道瓊狂瀉441點

快訊／發狠揮刀「砍斷右手掌」！兇手落網了

27秒禮讓行人2次　駕駛被檢舉罰2.4萬

背包客「30天睡30妹」　洋腸人生開啟AV之路

竹科驚見洗門風！男員工大門口下跪　聯發科說話了

更多

最夯影音

更多

罔腰曝光「遭鳳梨爆揍影片」　公開送醫診斷書：我不忍了！

外送員亂放餐後搞消失！　客服冷回：初次發生可退款

「太腰瘦」泳裝吸千萬次觀看　陸游泳選手唐錢婷爆紅

汽車擋停車場入口　被提醒回：在等人

49歲林志穎娃娃臉自認「長得不合理XD」　和林志玲.謝金燕是同學：保養比我好！

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面