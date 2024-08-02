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社會 社會焦點 保障人權

快訊／知名饒舌歌手「出門就被打」　竟是律師前女友買凶潑他硫酸

▲▼組織犯罪教唆案，游尊鈞、胡書瑜夫妻。（圖／記者劉昌松攝）

▲律師胡書瑜(左)涉嫌教唆傷害前男友，遭檢察官起訴求重刑。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

張姓饒舌歌手去年多次在家門口遭惡煞毆打、潑灑不明液體，警方獲報後，調閱監視器畫面，循線找人調查發現，竟然是張男的律師前女友胡書瑜，因懷疑交往時的影像被外流，買凶堵人，還買GPS追蹤張男的現任女友行蹤，前後花了至少72萬元，台北地檢署2日依教唆傷害、恐嚇等罪起訴胡書瑜等10人，檢察官並以胡書瑜身為律師知法犯法，請法院從重量刑。

據了解，張姓饒舌歌手在樂壇頗負盛名，曾入圍金曲獎，也得過音樂創作獎，跟陳零九、孫盛希、鄧福如、宇宙人等知名歌手樂團合作過。

檢警調查，胡書瑜的丈夫疑在2022年5月間，上網路論壇Dcard發現胡書瑜的私密影像，夫妻倆為此大吵一架，胡書瑜懷疑是前男友張男流出，找張男質問不出所以然，氣得找上認識多年的友人孫培恩，胡書瑜以50萬元代價要求教訓張男。

孫男因此找了劉姓、廖姓2人，在2023年6月25日，埋伏在張男住處外，拿著胡書瑜提供的徵信社跟拍照片，確認張男現身後，上前一陣痛毆，張男當下並未報案，反而是胡書瑜查看張男的社群平台，看到張男生活如常，似乎未受影響，更是大為光火，再花17萬，要孫再去堵人。

這次孫找來3人在8月3日埋伏，其中吳姓男子負責拍下同夥毆打張男的畫面回報成果，但胡書瑜仍透過友人的帳戶，匯款買了價值3萬元的GPS器材，並申辦海外手機門號，委託徵信社將定位器安裝在張男的現任女友機車上，藉此掌握張男和女友行蹤，並給了孫男2萬元，要求孫男去潑硫酸。

2023年9月28日，張男和女友出門時，突然遭2名男子潑灑不明液體，所幸不是真的硫酸，但這次連女友都受害，張男決定報案，警方調閱監視器，逐一過濾比對，找出前後8名動手惡煞，循線找出幕後指使的胡書瑜與孫培恩。

雖然胡書瑜坦承有付錢給孫培恩，也有收到張男遭毆打的影片，但否認教唆犯罪，辯稱只是想請孫培恩幫忙追查私密影像外流的原因，檢察官不採信胡女辯詞，認定胡女就是幕後主使者，依教唆傷害、妨害秘密、恐嚇等罪起訴全案10名被告，並痛批胡女身為執業律師，知法犯法，犯後態度不佳，請法院從重量刑。

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