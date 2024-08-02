曾幫汪小菲打官司！法律事務所驚爆洩密案　3律師被起訴

▲法律事務所所長劉振瑋(左起)、律師王筱雯涉嫌洩漏偵查秘密遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署前年偵辦一對教授夫妻涉嫌侵占專利案時，搜索時意外發現一份台南地檢署偵辦其他案件的卷證資料，查出法律事務所所長劉振瑋，與受雇律師黃雨柔、王筱雯，竟將檢察官聲押被告的卷證影本直接交給當事人。台北地檢署調查後，2日依洩漏國防以外秘密及非法利用個資等罪，起訴劉、黃、王3名律師，曾幫汪小菲打離婚訴訟的律師呂月瑛，因罪嫌不足，獲不起訴處分。

北檢在2022年6月底，為偵辦北醫教授黃彥華，涉嫌與擔任台大副教授的丈夫林泰元，共同將北醫委託研究的幹細胞應用成果拿去申請專利，涉嫌背信、侵占罪，因此指揮調查局同步搜索約談黃、林夫妻，涉案廠商華華大有負責人朱寶麒、監察人高禎祥等人。

專案小組在搜索時，意外發現高禎祥竟持有1份台南地檢署偵辦中的案件卷證，內容是有關於朱寶麒、高禎祥另外涉嫌未經主管機關核准，接受美國掛牌的Vitaspring公司委託，製造生產間質幹細胞、外泌體等生物製劑，並在台對外販售這些注射劑，遭台南地檢署調查。

▲北檢偵辦教授夫妻涉侵占專利案時，發現生技公司監察人高禎祥持有其他偵查中案件卷證。（資料照／記者劉昌松攝）

而南檢在2022年6月23日指揮搜索後，事務所所長劉振瑋指派律師黃雨柔、王筱雯幫被告辯護，其中律師王筱雯把當事人偵訊內容詳細記錄後，將開庭報告傳送到微信群組「朱董案件」，讓朱寶麒、高禎祥了解案件進度。

律師黃雨柔則派同仁將LINE對話紀錄截圖，並在高禎祥的鄭姓特助被依違反《藥事法》、《刑法》詐欺等罪聲押獲准後，借律師可為當事人聲請閱卷機會，取得相關偵訊、證據的影本，回到事務所與所長劉振瑋、高禎祥開會討論案情。

檢察官認為劉振瑋、黃雨柔、王筱雯3人明知朱寶麒、高禎祥可能是南檢《藥事法》的共同被告，卻將案件偵查消息洩漏給2人，涉嫌洩漏國防以外秘密等罪，依法提起公訴，曾代表汪小菲與大S打官司的同所律師呂月瑛，雖也曾參與相關案情討論，但無證據顯示有共同洩密犯意，因此處分不起訴。至於教授夫妻涉侵占案，目前仍在北檢偵辦中。