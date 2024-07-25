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蔦松大排施工處溢流漫進魚塭　雲林縣議員奔現場：漁民損失慘重

▲蔦松大排水位高漲，於施工處漫進魚塭。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣議員蔡孟真指出，蔦松大排水位高漲，滾滾黃水於施工處漫進魚塭。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

凱米颱風挾雨彈強襲台灣，逢上大潮造沿海縣市多鄉鎮傳災情，雲林口湖鄉蔦松大排正在進行改善修築，今（25）日下午水位高漲溢流，漫進附近多處魚塭，造成漁民損失慘重，雲林縣議員蔡孟真第一時間前往關切並同步通報相關單位，縣長張麗善亦迅速前往現勘。

▲蔦松大排水位高漲，於施工處漫進魚塭。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣議員蔡孟真指出，蔦松大排N30危橋正在進行改善工程，因為施工廠商在風災前沒有做好防災設施，導致水位上漲時從施工處溢流，滾滾黃水全部流進漁塭中，很誇張。蔡孟真表示，應該在颱風預報時就應使用沙包堆疊擋水牆，另外，同路段也有整排電線桿倒塌已同步通報相關單位協處。

▲蔦松大排水位高漲，於施工處漫進魚塭。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲蔦松大排水位高漲，縣長張麗善亦迅速前往現勘。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善獲報後也立刻趕往現場勘災，她表示，凱米颱風帶來風雨猛烈，確實造成多處有民眾產損情形，希望每個公所都能針對地方所發生的問題，提出對當地最好的改善方案建議迅速盤整，讓縣府也能快速進行討論決議，以最快方式解決問題為優先，以維護民眾生命及財產安全。

▲蔦松大排水位高漲，於施工處漫進魚塭。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲蔦松大排水位高漲，同路段也有整排電線桿倒塌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲蔦松大排水位高漲，於施工處漫進魚塭。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲黃水漫過路面全沖進漁塭。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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